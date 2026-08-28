Verken een verlaten Pools stadje uit de jaren 90 in Holstin
Een stad vol enge wezens en mysteries staat voor je klaar om te ontdekken in de psychologische horrorgame Holstin. Werp met een nieuwe trailer alvast een blik op de gameplay en het verhaal.
Holstin is een survival-horrorgame die zich afspeelt in een griezelig Pools stadje uit de jaren 90, waar een vreemde aanwezigheid de controle heeft overgenomen. Ga op zoek naar antwoorden en ontrafel het mysterie van het duistere stadje door de lokale bevolking te ondervragen. Neem het daarnaast op tegen de meest duistere verschijningen om uiteindelijk de waarheid achter al deze vreemde verschijningen te ontdekken. Check de trailer hieronder.
Holstin komt in 2027 te verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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