Verken een verlaten Pools stadje uit de jaren 90 in Holstin

Een stad vol enge wezens en mysteries staat voor je klaar om te ontdekken in de psychologische horrorgame Holstin. Werp met een nieuwe trailer alvast een blik op de gameplay en het verhaal.

Holstin is een survival-horrorgame die zich afspeelt in een griezelig Pools stadje uit de jaren 90, waar een vreemde aanwezigheid de controle heeft overgenomen. Ga op zoek naar antwoorden en ontrafel het mysterie van het duistere stadje door de lokale bevolking te ondervragen. Neem het daarnaast op tegen de meest duistere verschijningen om uiteindelijk de waarheid achter al deze vreemde verschijningen te ontdekken. Check de trailer hieronder.

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Holstin komt in 2027 te verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.