Trek in oktober de dungeon in van Deep Dish Dungeon
Als Deep Dish Dungeon ergens in uitblinkt, is het wel de unieke artstyle. Benieuwd of deze handgemaakte dungeon crawler iets voor jou is? Vanaf oktober kun je zelf de duistere krochten van deze titel ontdekken.
Deep Dish Dungeon is het nieuwste pareltje van ontwikkelaar Behold Studios. De game neemt je mee naar een handgemaakte dungeon waarin je puzzels oplost terwijl je allerlei monsters van je af probeert te houden. De game moedigt je aan om op ontdekkingstocht te gaan en alle hoekjes en gaatjes te verkennen. Op deze manier kun je je kamp uitbreiden en nieuwe tools en uitrusting vrijspelen. Je keert eens in de zoveel tijd terug naar je kamp om je voor te bereiden op het volgende deel van de dungeon. Hoe dieper je afdaalt, hoe sterker de vijanden worden. Check de trailer hieronder.
Deep Dish Dungeon is vanaf 13 oktober beschikbaar voor pc.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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