Trek in oktober de dungeon in van Deep Dish Dungeon

Als Deep Dish Dungeon ergens in uitblinkt, is het wel de unieke artstyle. Benieuwd of deze handgemaakte dungeon crawler iets voor jou is? Vanaf oktober kun je zelf de duistere krochten van deze titel ontdekken.

Deep Dish Dungeon is het nieuwste pareltje van ontwikkelaar Behold Studios. De game neemt je mee naar een handgemaakte dungeon waarin je puzzels oplost terwijl je allerlei monsters van je af probeert te houden. De game moedigt je aan om op ontdekkingstocht te gaan en alle hoekjes en gaatjes te verkennen. Op deze manier kun je je kamp uitbreiden en nieuwe tools en uitrusting vrijspelen. Je keert eens in de zoveel tijd terug naar je kamp om je voor te bereiden op het volgende deel van de dungeon. Hoe dieper je afdaalt, hoe sterker de vijanden worden. Check de trailer hieronder.

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Deep Dish Dungeon is vanaf 13 oktober beschikbaar voor pc.