Bouw tot je erbij neervalt in coöp-game What Goes Up

Ben je nog opzoek naar een leuk tijdverdrijf om samen met je vrienden te spelen? Houd de aankomende coöp-titel What Goes Up dan zeker in de gaten.

Tijdens de Xbox @ gamescom-showcase werd de op physics gebaseerde coöp-bouwgame What Goes Up aangekondigd. In deze titel bouw je samen met maximaal drie vrienden een zo hoog mogelijke toren voordat de klok op nul staat. Let er wel op dat je prachtige toren niet omvalt, want de hele constructie kan zomaar eens uit balans raken. Check de aankondigingstrailer hieronder.

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What Goes Up verschijnt dit jaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.