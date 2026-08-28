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gamescom 2026

Bouw tot je erbij neervalt in coöp-game What Goes Up

Door Joey Visser
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Ben je nog opzoek naar een leuk tijdverdrijf om samen met je vrienden te spelen? Houd de aankomende coöp-titel What Goes Up dan zeker in de gaten.

Tijdens de Xbox @ gamescom-showcase werd de op physics gebaseerde coöp-bouwgame What Goes Up aangekondigd. In deze titel bouw je samen met maximaal drie vrienden een zo hoog mogelijke toren voordat de klok op nul staat. Let er wel op dat je prachtige toren niet omvalt, want de hele constructie kan zomaar eens uit balans raken. Check de aankondigingstrailer hieronder.

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What Goes Up verschijnt dit jaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Bron: Team17
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 11 reviews 193 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Packshot What Goes Up
What Goes Up

Ontwikkelaar

-

Uitgever

Team17

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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