Valor Mortis krijgt lagere prijs door druk najaar

Valor Mortis verschijnt voor 40 euro en is vanaf de release ook beschikbaar via Xbox Game Pass. Volgens ontwikkelaar One More Level en uitgever Lyrical Games speelt het drukke najaar een grote rol bij de keuze voor de lagere prijs.

De studio zegt dat Valor Mortis qua kwaliteit, omvang en speelduur mee kan met games die voor de volle prijs verschijnen. De game bevat een verhaal van ongeveer twintig uur, maar de makers verwachten dat spelers dit najaar veel keuze hebben voor hun tijd en geld. Daarom moet de lagere prijs ervoor zorgen dat spelers Valor Mortis makkelijker naast andere grote releases oppikken. Lyrical Games-baas Blake Rochkind noemt de game tegenover The Game Business een zogenoemde "and game". Daarmee bedoelt hij dat spelers de game kunnen toevoegen aan hun aankopen, terwijl ze ook een andere grote release aanschaffen. Het najaar zit volgens Rochkind vol met grote namen, waaronder GTA 6, de Zelda Ocarina of Time-remake, Control Resonant, Silent Hill: Townfall, Phantom Blade Zero, Gears of War: E-Day en Call of Duty: Modern Warfare 4. Valor Mortis is daarbij een van de weinige nieuwe IP's die in deze periode verschijnt.

Ook Xbox Game Pass moet helpen om meer spelers te bereiken. Valor Mortis verschijnt vanaf dag één in de dienst. Volgens Rochkind zijn er inmiddels veel spelers die vooral via Game Pass games ontdekken en een nieuwe titel anders niet op de releasedatum zouden kopen. Hij verwacht daarom niet dat Game Pass de verkoop van de game in de weg zit. De ontwikkelaar wijst er ook op dat spelers die de game waarderen voor extra steun kunnen kiezen voor een Deluxe Edition. Die versie bevat onder meer unieke wapenskins en de basisgame, plus een grote verhaaluitbreiding die in 2027 verschijnt. Daarnaast komen er de komende maanden cosmetische pakketten uit.

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Oorspronkelijk zou de game op 24 september verschijnen. De releasedatum van Valor Mortis is echter verschoven naar 13 oktober. De game verschijnt dan voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series en ook direct op Game Pass.