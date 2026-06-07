Betreed een wereld vol dood en verderf in Valor Mortis

Tijdens de XBOX Games Showcase konden we ons richten op nieuwe gameplay en een releasedatum in september.

Keer terug naar de Napoleontische tijd in Valor Mortis en ga het gevecht aan met herrezen soldaten in deze bloedstollende soulslike. Niet alleen enorme soldaten, maar ook afschrikwekkende monsters maken je het leven zuur, terwijl jij je bovennatuurlijke krachten gebruikt alsof het je second nature is. De trailer geeft ons alvast een voorproefje van de gameplay die we kunnen verwachten en zet de duistere toon die deze wereld kenmerkt. Check de trailer hieronder.

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Kom alvast in de stemming met de demo van Valor Mortis die vanaf nu beschikbaar is. Vanaf 24 september 2026 kunnen spelers met het echte werk aan de slag op Xbox Series X|S en pc.