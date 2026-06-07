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Betreed een wereld vol dood en verderf in Valor Mortis

Door Joey Visser

Tijdens de XBOX Games Showcase konden we ons richten op nieuwe gameplay en een releasedatum in september.

Keer terug naar de Napoleontische tijd in Valor Mortis en ga het gevecht aan met herrezen soldaten in deze bloedstollende soulslike. Niet alleen enorme soldaten, maar ook afschrikwekkende monsters maken je het leven zuur, terwijl jij je bovennatuurlijke krachten gebruikt alsof het je second nature is. De trailer geeft ons alvast een voorproefje van de gameplay die we kunnen verwachten en zet de duistere toon die deze wereld kenmerkt. Check de trailer hieronder.

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Kom alvast in de stemming met de demo van Valor Mortis die vanaf nu beschikbaar is. Vanaf 24 september 2026 kunnen spelers met het echte werk aan de slag op Xbox Series X|S en pc.

Bron: XBOX Games Showcase
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,1/5 8 reviews 145 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Packshot Valor Mortis
Valor Mortis

Ontwikkelaar

One More Game

Uitgever

One More Game

Release

13 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 14:44 bewerkt

Heeft iemand de demo gecheckt? Ben benieuwd naar de bevindingen hier :]

Game staat al een tijdje op mijn lijstje, maar mijn huidige pc draait niet zo lekker meer (wordt vervangen aan deze maand.. Gears of war E-day was mij iets te vet haha!), maar ben wel heel benieuwd naar bevindingen?

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Avatar Krulletje
Krulletje
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 20:31 bewerkt

Als ze slim zijn zoeken ze een nieuwe releasedatum 😅

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