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Sonic zoeft richting vierde seizoen van Fortnite Chapter 7

Door Joey Visser
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Fortnite en Sonic slaan de handen ineen voor het volgende seizoen van Fortnite, genaamd Override. In een akelig korte teaser wordt de samenwerking aangekondigd, waarin we een Peely door de typische Green Hill Zone zien rennen en muntjes zien verzamelen.

Het vierde seizoen van Chapter 7 van Fortnite, met de tagline 'Break the rules. Change the game', staat voor de deur en gaat 20 augustus van start. Override zou naar verluidt de focus leggen op videogames en bekende videogamepersonages, waarvan Sonic er één is. Of er ook skins of andere cosmetische items beschikbaar komen is nog niet duidelijk. Al kennen we Epic Games inmiddels goed genoeg om te weten dat het een kans om een nieuwe skin uit te brengen niet zal laten liggen.

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Op 15 augustus wordt de nieuwe update voor het eerst uit de doeken gedaan.

Bron: Epic Games
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 10 reviews 174 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Packshot Fortnite
Fortnite

Ontwikkelaar

Epic Games

Uitgever

Epic Games

Release

25 juli 2017

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl9 NPC 2.0
6 dagen geleden om 09:39

Ik ben bang dat Sora van Kingdom Hearts aankomende zaterdag op d23 announced word voor fortnite, just in time voor dit event, en dat ik spontaan deze game weer moet aanslingeren.

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Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
1 week geleden om 22:31

The Rock is op zijn hoogtepunt gestopt. Keertje met Mini Rock gespeeld, kreeg die controls niet onder de gespierde duim en dus bij een confrontatie met een pickaxe gaan hakken en meteen een kill gemaakt.
Toen gelijk op het hoogtepunt gestopt.

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