Sonic zoeft richting vierde seizoen van Fortnite Chapter 7
Fortnite en Sonic slaan de handen ineen voor het volgende seizoen van Fortnite, genaamd Override. In een akelig korte teaser wordt de samenwerking aangekondigd, waarin we een Peely door de typische Green Hill Zone zien rennen en muntjes zien verzamelen.
Het vierde seizoen van Chapter 7 van Fortnite, met de tagline 'Break the rules. Change the game', staat voor de deur en gaat 20 augustus van start. Override zou naar verluidt de focus leggen op videogames en bekende videogamepersonages, waarvan Sonic er één is. Of er ook skins of andere cosmetische items beschikbaar komen is nog niet duidelijk. Al kennen we Epic Games inmiddels goed genoeg om te weten dat het een kans om een nieuwe skin uit te brengen niet zal laten liggen.
Op 15 augustus wordt de nieuwe update voor het eerst uit de doeken gedaan.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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Fortnite Chapter 7 Season 4: Override barst los met diverse old-school games
Fortnite Chapter 7 Season 4: Override start op 20 augustus en zit vol verwijzingen naar oude games zoals Sonic, Mega Man, Virtua Fighter en andere titels.2 reacties
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Bekijk hier op 16 augustus om 18:00 Nederlandse tijd de onthulling van Fortnite - Chapter 7 Season 4: Override. Wat hoop jij te zien het nieuwe seizoen?0 reacties
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Disney Games wil diverse werelden samenbrengen in één verbonden universum
Tijdens het fan event D23 vertelt Disney Games in een stoffige video over een verbonden gaminguniversum waarin verschillende Disney-IP's samenkomen.6 reacties
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Fortnite krijgt iets te sexy Hot Bat Summer Batman-skins
Epic Games heeft de Hot Bat Summer-pack voor Fortnite uitgebracht. Batman, Catwoman, Poison Ivy en Harley Quinn krijgen een (te) sexy zomerse make-over.5 reacties
Ik ben bang dat Sora van Kingdom Hearts aankomende zaterdag op d23 announced word voor fortnite, just in time voor dit event, en dat ik spontaan deze game weer moet aanslingeren.
The Rock is op zijn hoogtepunt gestopt. Keertje met Mini Rock gespeeld, kreeg die controls niet onder de gespierde duim en dus bij een confrontatie met een pickaxe gaan hakken en meteen een kill gemaakt.
Toen gelijk op het hoogtepunt gestopt.