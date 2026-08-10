Sonic zoeft richting vierde seizoen van Fortnite Chapter 7

Fortnite en Sonic slaan de handen ineen voor het volgende seizoen van Fortnite, genaamd Override. In een akelig korte teaser wordt de samenwerking aangekondigd, waarin we een Peely door de typische Green Hill Zone zien rennen en muntjes zien verzamelen.

Het vierde seizoen van Chapter 7 van Fortnite, met de tagline 'Break the rules. Change the game', staat voor de deur en gaat 20 augustus van start. Override zou naar verluidt de focus leggen op videogames en bekende videogamepersonages, waarvan Sonic er één is. Of er ook skins of andere cosmetische items beschikbaar komen is nog niet duidelijk. Al kennen we Epic Games inmiddels goed genoeg om te weten dat het een kans om een nieuwe skin uit te brengen niet zal laten liggen.

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Op 15 augustus wordt de nieuwe update voor het eerst uit de doeken gedaan.