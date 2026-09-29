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Fortnite schudt het kinderimago van zich af met Fortnitemares

Door Rudy Wijnberg
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Op 1 oktober 2026 is Fortnite niet langer een kleurrijke bedoening. Fortnitemares is namelijk in aantocht en de marketingafdeling heeft flink ingezet op een spooky trailer.

Fortnitemares gaat op 1 oktober van start als gratis evenement in de battle royale. Dit natuurlijk vanwege Halloween, dat op 31 oktober plaatsvindt. Hoewel de eerste trailer een haast horrorachtige uitstraling kent, brengt de tweede daar gelukkig al snel verandering in. Zo komen we te weten dat de Fazbear Band uit Five Nights at Freddy's centraal komt te staan tijdens het evenement. Dat is echter niet alles. In een post op X zien we namelijk meer personages voorbijkomen. Zo zien we Freddy Krueger uit A Nightmare on Elm Street en internetsensatie Slender Man afgebeeld.

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Bron: Epic Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2683 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Fortnite
Fortnite

Ontwikkelaar

Epic Games

Uitgever

Epic Games

Release

25 juli 2017

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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