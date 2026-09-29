Fortnite schudt het kinderimago van zich af met Fortnitemares

Op 1 oktober 2026 is Fortnite niet langer een kleurrijke bedoening. Fortnitemares is namelijk in aantocht en de marketingafdeling heeft flink ingezet op een spooky trailer.

Fortnitemares gaat op 1 oktober van start als gratis evenement in de battle royale. Dit natuurlijk vanwege Halloween, dat op 31 oktober plaatsvindt. Hoewel de eerste trailer een haast horrorachtige uitstraling kent, brengt de tweede daar gelukkig al snel verandering in. Zo komen we te weten dat de Fazbear Band uit Five Nights at Freddy's centraal komt te staan tijdens het evenement. Dat is echter niet alles. In een post op X zien we namelijk meer personages voorbijkomen. Zo zien we Freddy Krueger uit A Nightmare on Elm Street en internetsensatie Slender Man afgebeeld.

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