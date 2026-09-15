Kingdom Hearts-serie maakt opkomst in Fortnite

Terwijl Disney-fanaten met smart wachten op Kingdom Hearts Collection [I ~ III] kun je alvast Fortnite induiken voor een onderonsje met Sora en zijn vele vrienden, mits je daar nog even geduld voor kan opbrengen. Check hieronder de eerste trailer.

Voor fans van Kingdom Hearts is het onderstaande beeldmateriaal genieten geblazen. De trailer zit namelijk ramvol met referenties naar de meest iconische momenten in de gameserie, terwijl ook de welbekende key art na wordt gebootst in Fortnite. De diverse skins voor zowel personages als wapens én gear worden beschikbaar gemaakt in de shop. De prijzen en exacte releasedata zijn verder nog niet bekendgemaakt door Epic Games.

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Fortnite is nu beschikbaar voor de pc, consoles en mobiele apparaten.