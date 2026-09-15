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Kingdom Hearts-serie maakt opkomst in Fortnite

Door Bram Noteboom
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Terwijl Disney-fanaten met smart wachten op Kingdom Hearts Collection [I ~ III] kun je alvast Fortnite induiken voor een onderonsje met Sora en zijn vele vrienden, mits je daar nog even geduld voor kan opbrengen. Check hieronder de eerste trailer.

Voor fans van Kingdom Hearts is het onderstaande beeldmateriaal genieten geblazen. De trailer zit namelijk ramvol met referenties naar de meest iconische momenten in de gameserie, terwijl ook de welbekende key art na wordt gebootst in Fortnite. De diverse skins voor zowel personages als wapens én gear worden beschikbaar gemaakt in de shop. De prijzen en exacte releasedata zijn verder nog niet bekendgemaakt door Epic Games.

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Fortnite is nu beschikbaar voor de pc, consoles en mobiele apparaten.

Bron: Epic Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5498 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Fortnite

Ontwikkelaar

Epic Games

Uitgever

Epic Games

Release

25 juli 2017

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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