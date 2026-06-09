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Kingdom Hearts Collection bundelt trilogie op 8 oktober 2026

Door Rudy Wijnberg

Helemaal enthousiast geworden na de Kingdom Hearts IV-trailer van zojuist, maar de games überhaupt nog niet gespeeld? Pik dan op 8 oktober 2026 de Kingdom Hearts Collection op. Deze editie bevat namelijk vrijwel alle mainline-games en verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Heb jij niets te doen in de periode van oktober 2026 tot en met december 2027? Wellicht doe je er dan goed aan om op 8 oktober de Kingdom Hearts Collection op te pikken. Deze bundel komt namelijk geleverd met in totaal drie games, maar in werkelijkheid zijn dat er een stuk meer. In de collectie kunnen we namelijk aan de slag met Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue en Kingdom Hearts III + Re Mind.

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Mocht je echter al één van de games bezitten, dan kun je er ook voor kiezen om de games los aan te schaffen.

Kingdom Hearts Collection [1 ~ 3] is vanaf 8 oktober 2026 verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Zin om de game eerst even te proberen? Vanaf vandaag is de Kingdom Hearts III + Re Mind-demo beschikbaar voor Nintendo Switch 2.

Bron: Square Enix
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Kingdom Hearts Collection [I ~ III]
Kingdom Hearts Collection [I ~ III]

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

Square Enix

Release

8 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar de-slager
de-slager
lvl2 Journey Awaits!
1 week geleden om 17:37

Deze ga ik gewoon halen
Doe ik nog een playthrough voordat deeltje 4 komt 😁

0
Avatar Flappy
Flappy
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 19:53

Hangt compleet van het prijskaartje af, maar heb deze altijd willen proberen.

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