Nieuwe trailer voor Kingdom Hearts IV, game verschijnt ook op Nintendo Switch 2
Geen PlayStation, geen Xbox en zelfs geen Geoff Keighley. Nee, het is Nintendo dat de gloednieuwe trailer van Kingdom Hearts IV mag uitzenden. Kingdom Hearts IV komt bij release te verschijnen voor Nintendo Switch 2, maar wanneer dat precies gaat zijn, is vooralsnog niet bekend.
Kingdom Hearts IV stond in mijn voorspelling voor Summer Game Fest 2026, maar ik neem wat ik krijgen kan. Kingdom Hearts 4 is immers vier jaar geleden aangekondigd, maar sindsdien is de game niet meer gezien. Square Enix heeft echter Nintendo uitgekozen om Kingdom Hearts IV in al zijn glorie te tonen. In de anderhalve minuut durende trailer zien we Sora wederom op de vuist gaan met de Heartless. Dit keer echter in een vrij moderne, totaal niet Disney-achtige wereld.
Het is uiteraard niet enkel Sora die we in de trailer zien. Zo krijgen we ons favoriete duo Donald en Goofy te zien, speelt Riku wederom een rol en komen er meerdere leden van Organisation XIII voorbij.
Kingdom Hearts IV verschijnt gelijktijdig voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. De game kent nog geen releasedatum.
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Dit was wel een fijne verrassing! Dacht dat Disney deze wel zou aankondigen op D23, maar dat die nu al is aangekondigd is top!
Eerst even de eerdere delen nog spelen op de Switch en dan volgend jaar deel 4.
Ik hoor mensen zeggen dat het een Switch 2 exclusieve game wordt maar dat is volgens mij niet zo...
Verder, tof om weer wat te zien en horen van deze game. Ben nog steeds bezig met deel 2 van deze hele serie, tot nu toe wel leuk en dus hopelijk heb ik deel 3 uit tegen de tijd dat deel 4 uit komt, kan ik gelijk doorspelen.
Tof dat Nintendo de eerste beelden mocht laten zien, volgens mij wordt hier al jaren om gevraagd door de fans(een nieuw deel).
Zelf alleen KH3 gespeeld en vond hem wel cool. Maar echt wild wordt ik niet van deze franchise.
Onwijs blij dat ze er mee bezig zijn. Deel twee is een van mijn favoriete spellen!
Trailer is helaas nietszeggend…
Leuke sfeer!
Nintendo, onverwacht, wint beste showcase.
Ook dit was een slechte trailer toon tenminste een Disney wereld.
Kijk dit is nou nog eens goed nieuws.
Eindelijk de Lost Master arc.