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Nieuwe trailer voor Kingdom Hearts IV, game verschijnt ook op Nintendo Switch 2

Door Rudy Wijnberg

Geen PlayStation, geen Xbox en zelfs geen Geoff Keighley. Nee, het is Nintendo dat de gloednieuwe trailer van Kingdom Hearts IV mag uitzenden. Kingdom Hearts IV komt bij release te verschijnen voor Nintendo Switch 2, maar wanneer dat precies gaat zijn, is vooralsnog niet bekend.

Kingdom Hearts IV stond in mijn voorspelling voor Summer Game Fest 2026, maar ik neem wat ik krijgen kan. Kingdom Hearts 4 is immers vier jaar geleden aangekondigd, maar sindsdien is de game niet meer gezien. Square Enix heeft echter Nintendo uitgekozen om Kingdom Hearts IV in al zijn glorie te tonen. In de anderhalve minuut durende trailer zien we Sora wederom op de vuist gaan met de Heartless. Dit keer echter in een vrij moderne, totaal niet Disney-achtige wereld.

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Het is uiteraard niet enkel Sora die we in de trailer zien. Zo krijgen we ons favoriete duo Donald en Goofy te zien, speelt Riku wederom een rol en komen er meerdere leden van Organisation XIII voorbij.

Kingdom Hearts IV verschijnt gelijktijdig voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. De game kent nog geen releasedatum.

Bron: Square Enix
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Kingdom Hearts IV
Kingdom Hearts IV

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

-

Release

-

Platforms

PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar TheNielsalorian
TheNielsalorian
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 09:42

Dit was wel een fijne verrassing! Dacht dat Disney deze wel zou aankondigen op D23, maar dat die nu al is aangekondigd is top!

Eerst even de eerdere delen nog spelen op de Switch en dan volgend jaar deel 4.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 09:02

Ik hoor mensen zeggen dat het een Switch 2 exclusieve game wordt maar dat is volgens mij niet zo...

Verder, tof om weer wat te zien en horen van deze game. Ben nog steeds bezig met deel 2 van deze hele serie, tot nu toe wel leuk en dus hopelijk heb ik deel 3 uit tegen de tijd dat deel 4 uit komt, kan ik gelijk doorspelen.

0
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
3 weken geleden om 08:45

Tof dat Nintendo de eerste beelden mocht laten zien, volgens mij wordt hier al jaren om gevraagd door de fans(een nieuw deel).
Zelf alleen KH3 gespeeld en vond hem wel cool. Maar echt wild wordt ik niet van deze franchise.

0
Avatar Peterror
Peterror
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 21:38

Onwijs blij dat ze er mee bezig zijn. Deel twee is een van mijn favoriete spellen!

Trailer is helaas nietszeggend…

1
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
3 weken geleden om 21:09

Leuke sfeer!

0
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 17:35

Nintendo, onverwacht, wint beste showcase.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
3 weken geleden om 17:33

Ook dit was een slechte trailer toon tenminste een Disney wereld.

1
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 17:33

Kijk dit is nou nog eens goed nieuws.

Eindelijk de Lost Master arc.

0
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