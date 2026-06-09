Geen PlayStation, geen Xbox en zelfs geen Geoff Keighley. Nee, het is Nintendo dat de gloednieuwe trailer van Kingdom Hearts IV mag uitzenden. Kingdom Hearts IV komt bij release te verschijnen voor Nintendo Switch 2, maar wanneer dat precies gaat zijn, is vooralsnog niet bekend.

Kingdom Hearts IV stond in mijn voorspelling voor Summer Game Fest 2026, maar ik neem wat ik krijgen kan. Kingdom Hearts 4 is immers vier jaar geleden aangekondigd, maar sindsdien is de game niet meer gezien. Square Enix heeft echter Nintendo uitgekozen om Kingdom Hearts IV in al zijn glorie te tonen. In de anderhalve minuut durende trailer zien we Sora wederom op de vuist gaan met de Heartless. Dit keer echter in een vrij moderne, totaal niet Disney-achtige wereld.

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Het is uiteraard niet enkel Sora die we in de trailer zien. Zo krijgen we ons favoriete duo Donald en Goofy te zien, speelt Riku wederom een rol en komen er meerdere leden van Organisation XIII voorbij.

Kingdom Hearts IV verschijnt gelijktijdig voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. De game kent nog geen releasedatum.