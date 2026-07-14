Disney kondigt Kingdom Hearts-panel aan voor D23 2026
Het Huis van de Muis organiseert komende maand D23, een jaarlijks evenement waarin Disney een groot deel van de aankomende line-up onthult. Normaliter draait dit veelal om films en speelgoed, maar dit jaar zien we ook een Kingdom Hearts-panel voorbijkomen. De grote vraag is natuurlijk: gaan we meer over Kingdom Hearts IV te weten komen?
Kingdom Hearts wordt op 28 maart 2027 25 jaar oud. Reden voor een feestje, en dat feestje lijkt langzaamaan op gang te komen. Het Kingdom Hearts-panel, genaamd 'Deep Dive into Kingdom Hearts', staat gepland voor 16 augustus 2026 om 01:30 uur Nederlandse tijd.
De omschrijving is echter nogal vaag. In de aankondiging vermeldt het D23-team namelijk dat we tijdens dit panel ontdekken hoe Disney, Pixar en Square Enix zijn samengekomen. Daarnaast horen we meer van de creatieve breinen, stemacteurs en anderen die achter de totstandkoming van de serie schuilgaan.
Wat hopen jullie van Kingdom Hearts te zien of te horen? Na een lange afwezigheid keerde Kingdom Hearts IV eindelijk terug in de spotlight. Overigens wel op een opvallende wijze. Het was namelijk Nintendo dat de Kingdom Hearts IV-trailer mocht uitzenden. Kom op 16 augustus zeker nog even terug. Tegen die tijd hebben we eventueel nieuws uit het panel natuurlijk voor je klaarstaan.
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Ben benieuwd! :)
Ik hoop op een nieuwe KH4 trailer met een paar disney werelden natuurlijk maar ik blus mijn hype ook want wie weet praten ze alleen over de collectie zodat men "up to date" is.
In deze game heb ik zin!
Alle deeltjes gespeeld en kh2 is de favoriet!
Heel benieuwd!
Dan horen we waarschijnlijk welke Disney werelden erin zitten. Ik hoop dat ze de gameplay afwisselender weten te maken dan alleen zelf uitziende vijanden in elkaar te meppen.