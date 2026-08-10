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10 jaar No Man's Sky samengevat in 2 minuut durende video

Door Rudy Wijnberg
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Op 9 augustus 2016 wist de release van No Man's Sky te verbazen. Niet geheel in positieve zin, want de game wist allesbehalve te overtuigen en leek vooral uit een roadmap te bestaan. Waar vele andere ontwikkelaars het daarbij zouden laten, deed Hello Games dat niet. No Man's Sky is inmiddels 10 jaar oud en viert dat met een video ter illustratie.

Met meer dan 40 gratis updates heeft Hello Games een waanzinnige game weten neer te zetten. Vrijwel geen ontwikkelaar doet wat Hello Games wel heeft gedaan. Hoewel het internet op release vrij vocaal is geweest, heeft iedereen die woorden moeten inslikken. No Man's Sky heeft namelijk alle beloftes en meer weten in te lossen. En het mooiste? De reis is nog niet voorbij, zo blijkt uit de slotzin van de video. Hebben jullie No Man's Sky nog gespeeld na de release?

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Wij feliciteren bij deze graag No Man's Sky en ontwikkelaar Hello Games met een prachtig jubileum!

Bron: Hello Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot No Man's Sky
No Man's Sky

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Hello Games

Uitgever

Hello Games

Release

10 augustus 2016

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
VR
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
6 dagen geleden om 11:54

Deze game heeft ook wel een wilde metamorfose doorgemaakt ja, ergens zou ik de oude versie van de game nog wel terug willen als dat al niet kan, al is t maar voor vergelijking.

0
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl7 Checkpoint Jeugd
6 dagen geleden om 10:22

Bij release gespeeld en me toen iets van 20u vermaakt. Toen starfield uitkwam mistte ik in dat spel het opstijgen van de planeet en heb toen no man sky weer geinstalleerd. Wat is dat toch vet een groot gemis in starfield.
Poosje gespeeld maar no man heeft nu zo veel content dat ik door de bomen het bos niet meer zag. En het is denk ik leuker met vrienden dan solo

0
Avatar Kowailean
Kowailean
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 07:06

Heel leuk

0
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 23:33 bewerkt

Zoveel respect voor deze ontwikkelaar. Wat een liefde voor hun games en fans. Ja ze hebben in eerste instantie onwaarheden vertelt, maar uiteindelijk is praktisch alles ingelost.

Dit is een studio die de grote spotlight op voorhand vol in de bakkes geschenen kreeg, en door verblinding even niet goed wist hoe ze de game moesten adverteren. Ze verkozen de weg van de klinklare praatjes, en gingen bij release vol aan de bek. Ridicuul ipv fame.

Maar wat hebben zij zich er ongekend doorheen geslagen. En Zoveel content voor nada, gratis update na gratis update. Fenix uit 't as.

1
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl11 Commander
1 week geleden om 19:25

Ik heb deze destijds bij de release gespeeld en was toen best wel teleurgesteld. De game is wel enorm veranderd en verbeterd als ik het hoor van anderen en het is wel knap dat de ontwikkelaar de game nooit heeft opgegeven. Misschien dat ik er ooit nog wel eens invlieg...Ooit.

1
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 19:17

Wat een game! Hopelijk mogen we nog vele jaartjes van updates genieten

1
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 18:28

Bij release wat viel dit toen tegen

1
Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
1 week geleden om 18:25

Erg genoten van deze game!

1
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