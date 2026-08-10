10 jaar No Man's Sky samengevat in 2 minuut durende video

Op 9 augustus 2016 wist de release van No Man's Sky te verbazen. Niet geheel in positieve zin, want de game wist allesbehalve te overtuigen en leek vooral uit een roadmap te bestaan. Waar vele andere ontwikkelaars het daarbij zouden laten, deed Hello Games dat niet. No Man's Sky is inmiddels 10 jaar oud en viert dat met een video ter illustratie.

Met meer dan 40 gratis updates heeft Hello Games een waanzinnige game weten neer te zetten. Vrijwel geen ontwikkelaar doet wat Hello Games wel heeft gedaan. Hoewel het internet op release vrij vocaal is geweest, heeft iedereen die woorden moeten inslikken. No Man's Sky heeft namelijk alle beloftes en meer weten in te lossen. En het mooiste? De reis is nog niet voorbij, zo blijkt uit de slotzin van de video. Hebben jullie No Man's Sky nog gespeeld na de release?

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Wij feliciteren bij deze graag No Man's Sky en ontwikkelaar Hello Games met een prachtig jubileum!