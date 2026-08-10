10 jaar No Man's Sky samengevat in 2 minuut durende video
Op 9 augustus 2016 wist de release van No Man's Sky te verbazen. Niet geheel in positieve zin, want de game wist allesbehalve te overtuigen en leek vooral uit een roadmap te bestaan. Waar vele andere ontwikkelaars het daarbij zouden laten, deed Hello Games dat niet. No Man's Sky is inmiddels 10 jaar oud en viert dat met een video ter illustratie.
Met meer dan 40 gratis updates heeft Hello Games een waanzinnige game weten neer te zetten. Vrijwel geen ontwikkelaar doet wat Hello Games wel heeft gedaan. Hoewel het internet op release vrij vocaal is geweest, heeft iedereen die woorden moeten inslikken. No Man's Sky heeft namelijk alle beloftes en meer weten in te lossen. En het mooiste? De reis is nog niet voorbij, zo blijkt uit de slotzin van de video. Hebben jullie No Man's Sky nog gespeeld na de release?
Wij feliciteren bij deze graag No Man's Sky en ontwikkelaar Hello Games met een prachtig jubileum!
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Deze game heeft ook wel een wilde metamorfose doorgemaakt ja, ergens zou ik de oude versie van de game nog wel terug willen als dat al niet kan, al is t maar voor vergelijking.
Bij release gespeeld en me toen iets van 20u vermaakt. Toen starfield uitkwam mistte ik in dat spel het opstijgen van de planeet en heb toen no man sky weer geinstalleerd. Wat is dat toch vet een groot gemis in starfield.
Poosje gespeeld maar no man heeft nu zo veel content dat ik door de bomen het bos niet meer zag. En het is denk ik leuker met vrienden dan solo
Heel leuk
Zoveel respect voor deze ontwikkelaar. Wat een liefde voor hun games en fans. Ja ze hebben in eerste instantie onwaarheden vertelt, maar uiteindelijk is praktisch alles ingelost.
Dit is een studio die de grote spotlight op voorhand vol in de bakkes geschenen kreeg, en door verblinding even niet goed wist hoe ze de game moesten adverteren. Ze verkozen de weg van de klinklare praatjes, en gingen bij release vol aan de bek. Ridicuul ipv fame.
Maar wat hebben zij zich er ongekend doorheen geslagen. En Zoveel content voor nada, gratis update na gratis update. Fenix uit 't as.
Ik heb deze destijds bij de release gespeeld en was toen best wel teleurgesteld. De game is wel enorm veranderd en verbeterd als ik het hoor van anderen en het is wel knap dat de ontwikkelaar de game nooit heeft opgegeven. Misschien dat ik er ooit nog wel eens invlieg...Ooit.
Wat een game! Hopelijk mogen we nog vele jaartjes van updates genieten
Bij release wat viel dit toen tegen
Erg genoten van deze game!