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No Man's Sky 7.0 maakt 10 jaar oude game nog beter

Door Rudy Wijnberg
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No Man's Sky: Cosmos (Update 7.0) maakt de tien jaar oude game simpelweg nog beter. De vandaag verschenen update geeft ons controle over een ruimtestation, een nieuwe star system map en nog veel meer.

In tien jaar tijd heeft No Man's Sky een flinke redemption arc gekend. Waar de game nogal teleurstellend op de markt kwam, heeft Hello Games zich meer dan ingezet om de wereld te blijven verbeteren. Zo ook dit keer met de Cosmos-update. No Man's Sky 7.0 stelt ons onder andere in staat om een ruimtestation te claimen, ons aan te sluiten bij een alliantie en een ruimtebasis te bouwen. De lijst lijkt haast eindeloos, dus check vooral de changelog in de bron of onderstaande No Man's Sky: Cosmos-deep-dive voor meer informatie!

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Bron: Hello Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2557 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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No Man's Sky

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Hello Games

Uitgever

Hello Games

Release

10 augustus 2016

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
VR
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl8 Achievement Hunter
34 minuten geleden

Bizarre ondersteuning hoor, helaas niet helemaal mijn game.

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