No Man's Sky 7.0 maakt 10 jaar oude game nog beter

No Man's Sky: Cosmos (Update 7.0) maakt de tien jaar oude game simpelweg nog beter. De vandaag verschenen update geeft ons controle over een ruimtestation, een nieuwe star system map en nog veel meer.

In tien jaar tijd heeft No Man's Sky een flinke redemption arc gekend. Waar de game nogal teleurstellend op de markt kwam, heeft Hello Games zich meer dan ingezet om de wereld te blijven verbeteren. Zo ook dit keer met de Cosmos-update. No Man's Sky 7.0 stelt ons onder andere in staat om een ruimtestation te claimen, ons aan te sluiten bij een alliantie en een ruimtebasis te bouwen. De lijst lijkt haast eindeloos, dus check vooral de changelog in de bron of onderstaande No Man's Sky: Cosmos-deep-dive voor meer informatie!

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