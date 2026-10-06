NBA 2K25 vroegtijdig uit stores gehaald, singleplayer 'MyCareer' wordt onspeelbaar
NBA 2K25 mag dan net twee jaar oud zijn, maar toch besluit 2K Games de stekker uit de sportgame te trekken. Op 30 oktober 2026 wordt de sportgame uit de digitale stores gehaald en alle multiplayer-functies gaan op 1 januari 2027 offline.
Hoewel dit op zichzelf al een vreemde gang van zaken is, wordt het nog een tandje vreemder. Wanneer de multiplayer-functionaliteiten overboord gaan, heeft dit ook impact op de singleplayer-modi van NBA 2K25. De welbekende 'MyCareer' en 'MyTeam' zijn namelijk gekoppeld aan de online functies van de game, aangezien de voortgang en de virtuele valuta van NBA 2K25 volledig afhankelijk zijn van een verbinding met de servers. Zonder deze internetconnectie worden allebei de gamemodi onspeelbaar, omdat de kerngameplay-systemen komen te vervallen. 2K Games is momenteel niet van plan een oplossing aan te bieden voor de spelers die nog graag NBA 2K25 spelen.
Wat vind jij van deze ontwikkelingen? Is het oké dat games twee jaar na de release deels onspeelbaar worden? Laat je mening gelden.
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Het is allemaal ok, want het stond al jaren in de kleine lettertjes in de EULA.
Veel plezier met je licentie
Dit is echt schandalig. Sowieso vind ik dat deze franchise al teveel omgeven is door micro-transacties. Maar goed de mainstream fan Blijft dit soort s*** naar kopen.
Windows 10 heeft nog langer ondersteuning dan deze game 😂
Is het oké dat games twee jaar na de release deels onspeelbaar worden?
Jazeker, het is zeer gunstig voor de aandeelhouders van Take-Two Interactive en voor Strauss Zelnick.
We willen niet hebben dat deze mensen hun boodschappen niet kunnen betalen.
Eigenlijk forceren ze zo de mensen om de nieuwste game te kopen, smerige praktijken. Games waar je een internetverbinding nodig hebt voor singleplayer zijn niet te vertrouwen
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