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NBA 2K25 vroegtijdig uit stores gehaald, singleplayer 'MyCareer' wordt onspeelbaar

Door Bram Noteboom
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NBA 2K25 mag dan net twee jaar oud zijn, maar toch besluit 2K Games de stekker uit de sportgame te trekken. Op 30 oktober 2026 wordt de sportgame uit de digitale stores gehaald en alle multiplayer-functies gaan op 1 januari 2027 offline.

Hoewel dit op zichzelf al een vreemde gang van zaken is, wordt het nog een tandje vreemder. Wanneer de multiplayer-functionaliteiten overboord gaan, heeft dit ook impact op de singleplayer-modi van NBA 2K25. De welbekende 'MyCareer' en 'MyTeam' zijn namelijk gekoppeld aan de online functies van de game, aangezien de voortgang en de virtuele valuta van NBA 2K25 volledig afhankelijk zijn van een verbinding met de servers. Zonder deze internetconnectie worden allebei de gamemodi onspeelbaar, omdat de kerngameplay-systemen komen te vervallen. 2K Games is momenteel niet van plan een oplossing aan te bieden voor de spelers die nog graag NBA 2K25 spelen.

NBA 2K25 offline 2027 2026

Wat vind jij van deze ontwikkelingen? Is het oké dat games twee jaar na de release deels onspeelbaar worden? Laat je mening gelden.

Bron: IGN
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5615 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot NBA 2K25
NBA 2K25

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Visual Concepts

Uitgever

2K Games

Release

6 september 2024

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
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Reacties
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl15 Community Veteraan
46 minuten geleden

Het is allemaal ok, want het stond al jaren in de kleine lettertjes in de EULA.
Veel plezier met je licentie

1
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Dat je niet meer online een match kan spelen begrijp ik, maar van de zotte dat zelfs een singleplayer mode onspeelbaar is.

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Dit is echt schandalig. Sowieso vind ik dat deze franchise al teveel omgeven is door micro-transacties. Maar goed de mainstream fan Blijft dit soort s*** naar kopen.

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl18 Mythic Member
1 uur geleden

Zijn dit soort praktijken een voorbode voor wat we gaan meemaken als consoles digital only gaan?

1
Avatar TheGa(y)mer
TheGa(y)mer
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

Windows 10 heeft nog langer ondersteuning dan deze game 😂

Is het oké dat games twee jaar na de release deels onspeelbaar worden?
Jazeker, het is zeer gunstig voor de aandeelhouders van Take-Two Interactive en voor Strauss Zelnick.
We willen niet hebben dat deze mensen hun boodschappen niet kunnen betalen.

1
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl11 Commander
1 uur geleden

Eigenlijk forceren ze zo de mensen om de nieuwste game te kopen, smerige praktijken. Games waar je een internetverbinding nodig hebt voor singleplayer zijn niet te vertrouwen

0
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