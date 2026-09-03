Rekruteer LEGO Batman in LEGO Fortnite Odyssey
LEGO Batman keert terug naar LEGO Fortnite Odyssey. De Caped Crusader jaagt in de game op gestolen onderdelen die verstopt zijn op het hoofdeiland van LEGO Fortnite Odyssey. Pas echter op, menig bad guy houdt zich schuil op het eiland.
Pak de journal er maar bij, want LEGO Fortnite Odyssey is voorzien van een flink aantal nieuwe missies. Weet je deze te voltooien, dan ontgrendel je LEGO Batman voor het eiland. Het 'Knight Shift'-evenement wordt gefaseerd uitgerold en kent een zes weken durende kalender. Zo kunnen we in drop 1, in de periode van 3 september tot 30 september, de Batglider, Batman-grijphaak en Batmobile ontgrendelen. Drop 2 start op 1 oktober en loopt tot 15 oktober. Gedurende deze periode kan je LEGO Batman en zijn vliegtuig 'The Bat' ontgrendelen.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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