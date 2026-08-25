Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Crash Bandicoot en Spyro the Dragon komen naar Fortnite

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Twee PlayStation-mascottes komen spoedig in Epic Games' Fortnite te verschijnen. Crash Bandicoot pakt namelijk het geweer op en komt als skin te verschijnen. De paarse draak Spyro the Dragon vervult dit keer de rol van sidekick.

Onderstaande trailer spreekt vrij voor zich. Crash Bandicoot komt spoedig te verschijnen als betaalde skin in Battle Royale-game Fortnite. Daarnaast komt Spyro the Dragon te verschijnen als sidekick die je mee op avontuur kunt nemen. Zoals gewoonlijk dien je echter wel te schuiven voor de content. De release van deze twee personages is natuurlijk niet geheel zonder toeval. Fortnite: Override staat namelijk volledig in het teken van gaming. Zo is het nu mogelijk om bijvoorbeeld cheatcodes in te voeren. Benieuwd welke dat zijn? Bekijk dan hier de volledige lijst met alle Fortnite: Override Cheatcodes!

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
Bron: Epic Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2431 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Fortnite
Fortnite

Ontwikkelaar

Epic Games

Uitgever

Epic Games

Release

25 July 2017

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

Zucht ik wil een nieuwe Crash Bandicoot. Maar ook een nieuwe Banjo kazooie, Conker, Jak and Daxter en Sly Cooper wat hebben ze gedaan met onze jaren 90 iconen 🥲

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord