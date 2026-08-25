Crash Bandicoot en Spyro the Dragon komen naar Fortnite

Twee PlayStation-mascottes komen spoedig in Epic Games' Fortnite te verschijnen. Crash Bandicoot pakt namelijk het geweer op en komt als skin te verschijnen. De paarse draak Spyro the Dragon vervult dit keer de rol van sidekick.

Onderstaande trailer spreekt vrij voor zich. Crash Bandicoot komt spoedig te verschijnen als betaalde skin in Battle Royale-game Fortnite. Daarnaast komt Spyro the Dragon te verschijnen als sidekick die je mee op avontuur kunt nemen. Zoals gewoonlijk dien je echter wel te schuiven voor de content. De release van deze twee personages is natuurlijk niet geheel zonder toeval. Fortnite: Override staat namelijk volledig in het teken van gaming. Zo is het nu mogelijk om bijvoorbeeld cheatcodes in te voeren. Benieuwd welke dat zijn? Bekijk dan hier de volledige lijst met alle Fortnite: Override Cheatcodes!