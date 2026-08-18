Fortnite en nieuwe skins: het is inmiddels een vertrouwde combinatie geworden. Inmiddels is zowat elke populaire franchise al wel langsgekomen in Fortnite en Star Wars hoort ook in dat rijtje thuis. Nu hebben we hier te maken met een speciaal geval: er is een bepaalde skin uitgekomen die best moeilijk te verkrijgen is.

Ga naar Disneyland in de VS en speel de Forsworn Trooper-skin vrij

Space Mountain in Disneyland Parijs verliest dan misschien z'n Star Wars-thema, maar in de VS zet Disneyland net harder in op Star Wars. In Disneyland Park (Anaheim, California) en Disney's Hollywood Studios (Orlando, Florida) kan je namelijk de 'Millennium Falcon: Smugglers Run' beleven. Klinkt niet zo heel boeiend, ware het niet dat Fortnite nu een exclusieve skin achter deze attractie heeft verstopt. Jawel, als je zoon/dochter (of jijzelf) deze skin wilt hebben, dan zal je een reisje moeten boeken.

De Forsworn Trooper-skin is namelijk enkel vrij te spelen als je naar de desbetreffende attractie gaat, een app downloadt, je smartphone bij je houdt tijdens de rit en een speciale missie activeert. Daarna zal je deze skin krijgen op het Fortnite-account dat je hebt gekoppeld aan de app.

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Disney

Voorlopig is dit de enige manier om deze skin vrij te spelen. Ga jij een reisje naar de VS boeken om deze skin te verkrijgen of is je dat de moeite niet waard?