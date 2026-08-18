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Nieuwe Fortnite-skin alleen te verkrijgen als je naar Disneyland gaat

Door Simon Verbeke
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Fortnite en nieuwe skins: het is inmiddels een vertrouwde combinatie geworden. Inmiddels is zowat elke populaire franchise al wel langsgekomen in Fortnite en Star Wars hoort ook in dat rijtje thuis. Nu hebben we hier te maken met een speciaal geval: er is een bepaalde skin uitgekomen die best moeilijk te verkrijgen is.

Ga naar Disneyland in de VS en speel de Forsworn Trooper-skin vrij

Space Mountain in Disneyland Parijs verliest dan misschien z'n Star Wars-thema, maar in de VS zet Disneyland net harder in op Star Wars. In Disneyland Park (Anaheim, California) en Disney's Hollywood Studios (Orlando, Florida) kan je namelijk de 'Millennium Falcon: Smugglers Run' beleven. Klinkt niet zo heel boeiend, ware het niet dat Fortnite nu een exclusieve skin achter deze attractie heeft verstopt. Jawel, als je zoon/dochter (of jijzelf) deze skin wilt hebben, dan zal je een reisje moeten boeken.

De Forsworn Trooper-skin is namelijk enkel vrij te spelen als je naar de desbetreffende attractie gaat, een app downloadt, je smartphone bij je houdt tijdens de rit en een speciale missie activeert. Daarna zal je deze skin krijgen op het Fortnite-account dat je hebt gekoppeld aan de app.

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Fortnite star wars skinDisney

Voorlopig is dit de enige manier om deze skin vrij te spelen. Ga jij een reisje naar de VS boeken om deze skin te verkrijgen of is je dat de moeite niet waard?

Bron: Disney
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 17 reviews 313 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Fortnite
Fortnite

Ontwikkelaar

Epic Games

Uitgever

Epic Games

Release

25 juli 2017

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Bluehope
Bluehope
lvl6 Combo Juggler
12 uur geleden

Euh...ik pas hiervoor..

0
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl8 Achievement Hunter
14 uur geleden

Dat is een hele sidequest aan stappen voordat je die skin hebt. Doe er anders nog een fetchquestje in het park bij. Verzamel 5 beukenootjes in elk themagebied van het park en dan krijgt de skin een unieke gouden foreskin.

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl14 High Score Chaser
15 uur geleden

Forsworn Trooper? Is dat Star Wars canon? Werkelijk nog nooit van gehoord.

0
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl9 NPC 2.0
15 uur geleden

Nou, tenminste is het niet Sora.

0
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