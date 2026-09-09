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gamescom 2026

Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX komt volgend jaar naar Switch en pc

Door Simon Verbeke
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Volgend jaar is het weer eens tijd voor een d-d-d-duel, want Konami heeft een nieuwe Yu-Gi-Oh! game aangekondigd. Helemaal 'nieuw' is het misschien niet, want het gaat hier om Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX.

Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX verschijnt begin volgend jaar voor Switch en pc

Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX wordt een moderne remake van Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX 3. Deze game verscheen in 2008 exclusief op de PlayStation Portable en nu krijgen we dus een nieuwe versie van deze titel. In Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX speel je als een student in de 'Duel Academy': dé plek om je Yu-Gi-Oh! duel skills aan te scherpen. Geef je dek vorm, geloof in het hart van de kaarten en versla je medestudenten!

Deze remake heeft ook verschillende nieuwe features:

  • Nieuwe kaarten (in totaal zijn er meer dan 3.800 kaarten om te verzamelen)
  • Nieuwe minigames
  • Online multiplayer (Tag en 1v1 duels)
  • Een gallerij waar je scènes uit de vorige games kan herbeleven
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Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX verschijnt op 16 februari 2027 voor de Switch 1 & 2 en pc.

Bron: Konami
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 345 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX
Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX

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