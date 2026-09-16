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Zero Parades krijgt gratis Director's Cut-update

Door Simon Verbeke
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Zero Parades van ontwikkelaar ZA/UM (de makers van Disco Elysium) verscheen eerder dit jaar. Volgende maand staat er een grote update op de planning: de game krijgt namelijk een 'Director's Cut'!

De game kreeg bij de launch goede kritieken, maar jammer genoeg vielen de verkoopcijfers wel tegen. Maar goed, hopelijk kan deze grote update dus wel een nieuw publiek aantrekken. De Director’s Cut verschijnt op 1 oktober voor pc en brengt verschillende nieuwe elementen met zich mee. De nieuwigheden worden 'substantieel' (zo'n 40.000 nieuwe woorden aan content worden toegevoegd) en de meest opvallende toevoeging hierbij is de 'Quisach Roundabout' dramatic encounter.

Een andere opvallende toevoeging is 'Backstage', een functie die (zoals de naam impliceert) meer inzicht geeft in de ontwikkeling van de game achter de schermen. Daarnaast bevat de vernieuwde versie algemene verbeteringen en aanpassingen aan de oorspronkelijke release. Er is een korte trailer beschikbaar via de bronlink.

Zero parades directors cut1

Zero Parades: Director's Cut verschijnt op 1 oktober. De game is momenteel speelbaar op pc, maar de PlayStation 5-versie volgt spoedig: op 3 november is de game ook op dat platform te spelen.

Bron: Gamespot
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 353 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Zero Parades
Zero Parades

Ontwikkelaar

ZA/UM

Uitgever

ZA/UM

Release

21 mei 2026

Platforms

PC
PS5
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