Ga de wildernis in met Wilderness Bound in Minecraft

Trek je wandelschoenen maar aan, want Minecraft gaat de natuur in. Mojang heeft vandaag de nieuwe game drop Wilderness Bound uitgebracht en deze update draait volledig rond kamperen en verdwalen in de bossen.

Wilderness Bound is nu uit in Minecraft

Wilderness Bound werd eerder deze maand al aangekondigd, maar nu is de eigenlijke release ook onder ons. Nieuw is het zogenaamde 'Dappled Forest', een kleurrijk bos waarin je heerlijk kan ronddwalen en op ontdekking kan gaan. In dat bos vind je bovendien ook verlaten kampen: wat is er hier precies gebeurd? Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om zelf een kamp op te slaan en heerlijk te kamperen in het bos (met kussentjes en een strooien bed): de herfstvibes zijn volop aanwezig! Bekijk hieronder een trailer om helemaal in de sfeer te komen.

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Minecraft Wilderness Bound is vanaf vandaag te spelen op alle platformen.