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Ga de wildernis in met Wilderness Bound in Minecraft

Door Simon Verbeke
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Trek je wandelschoenen maar aan, want Minecraft gaat de natuur in. Mojang heeft vandaag de nieuwe game drop Wilderness Bound uitgebracht en deze update draait volledig rond kamperen en verdwalen in de bossen.

Wilderness Bound is nu uit in Minecraft

Wilderness Bound werd eerder deze maand al aangekondigd, maar nu is de eigenlijke release ook onder ons. Nieuw is het zogenaamde 'Dappled Forest', een kleurrijk bos waarin je heerlijk kan ronddwalen en op ontdekking kan gaan. In dat bos vind je bovendien ook verlaten kampen: wat is er hier precies gebeurd? Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om zelf een kamp op te slaan en heerlijk te kamperen in het bos (met kussentjes en een strooien bed): de herfstvibes zijn volop aanwezig! Bekijk hieronder een trailer om helemaal in de sfeer te komen.

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Minecraft Wilderness Bound is vanaf vandaag te spelen op alle platformen.

Bron: Mojang
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 350 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Mojang AB

Uitgever

Microsoft Game Studios

Release

9 mei 2012
NSW PS3

Platforms

PC
X360
PS3
Wii U
PS4
XONE
Mob
NSW
VR
PS5
XBS
NS2
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