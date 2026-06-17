Minecraft Chaos Cubed nu beschikbaar met nieuwe bioom en mob

Minecraft Chaos Cubed is toegevoegd als gloednieuwe content voor Minecraft. Deze 'game drop', oftewel een kleinere contentupdate, introduceert een gloednieuwe bioom waarin we een mysterieuze nieuwe mob tegenkomen. Zwavelblokken zijn namelijk uit op het eten van, en daar komt 'ie, blokken!

Chaos Cubed is vanaf nu speelbaar. De aanvullende content brengt ons naar de Zwavelgrot-bioom. Dit nieuwe gebied gaat gepaard met een kersverse mob: de Zwavelblokken. Deze ogenschijnlijk onschuldige blokken vreten alles wat los en vast zit en nemen daardoor de eigenschappen van de desbetreffende blokken over. Zo kun je ze laten ontploffen, stuiteren en meer.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

De contentupdate brengt ook twee nieuwe blokken met zich mee in de vorm van Cinnaber en Zwavel. Hiermee kunnen we onder andere bouwen, maar ook rode en gele tinten aan onze bouwwerken toevoegen.

Minecraft Chaos Cubed is nu beschikbaar als gratis contentupdate.