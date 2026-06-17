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Minecraft Chaos Cubed nu beschikbaar met nieuwe bioom en mob

Door Rudy Wijnberg

Minecraft Chaos Cubed is toegevoegd als gloednieuwe content voor Minecraft. Deze 'game drop', oftewel een kleinere contentupdate, introduceert een gloednieuwe bioom waarin we een mysterieuze nieuwe mob tegenkomen. Zwavelblokken zijn namelijk uit op het eten van, en daar komt 'ie, blokken!

Chaos Cubed is vanaf nu speelbaar. De aanvullende content brengt ons naar de Zwavelgrot-bioom. Dit nieuwe gebied gaat gepaard met een kersverse mob: de Zwavelblokken. Deze ogenschijnlijk onschuldige blokken vreten alles wat los en vast zit en nemen daardoor de eigenschappen van de desbetreffende blokken over. Zo kun je ze laten ontploffen, stuiteren en meer.

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De contentupdate brengt ook twee nieuwe blokken met zich mee in de vorm van Cinnaber en Zwavel. Hiermee kunnen we onder andere bouwen, maar ook rode en gele tinten aan onze bouwwerken toevoegen.

Minecraft Chaos Cubed is nu beschikbaar als gratis contentupdate.

Bron: Mojang
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Minecraft

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Mojang AB

Uitgever

Microsoft Game Studios

Release

9 mei 2012
PS3 NSW

Platforms

PC
X360
PS3
Wii U
PS4
XONE
Mob
NSW
VR
PS5
XBS
NS2
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