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Minecraft krijgt speciale Nintendo Switch 2-versie

Door Bram Noteboom

Microsoft en Mojang zijn aanwezig tijdens de Nintendo Direct. Ze komen met een bijzonder fijn nieuwtje voor de Minecraft spelers op de Nintendo Switch 2.

Je hebt het misschien zelf wel ervaren, maar Minecraft draait niet al te best op de originele Nintendo Switch. Aan de ene kant logisch: de gamewereld is behoorlijk groot en er komt best wat bij kijken om de boel in te laden. Maar de Nintendo-fans hadden daarom gehoopt op betere performance voor de Switch 2; een wens die niet in vervulling ging wegens het gebrek aan een geoptimaliseerde versie. Daar komt nu verandering in. Tijdens de Nintendo Direct is Minecraft voor de Nintendo Switch 2 aangekondigd.

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Minecraft is verder beschikbaar voor alle moderne platformen.

Bron: Nintendo Direct
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Minecraft

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Mojang AB

Uitgever

Microsoft Game Studios

Release

9 mei 2012
PS3 NSW

Platforms

PC
X360
PS3
Wii U
PS4
XONE
Mob
NSW
VR
PS5
XBS
NS2
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