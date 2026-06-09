Minecraft krijgt speciale Nintendo Switch 2-versie
Microsoft en Mojang zijn aanwezig tijdens de Nintendo Direct. Ze komen met een bijzonder fijn nieuwtje voor de Minecraft spelers op de Nintendo Switch 2.
Je hebt het misschien zelf wel ervaren, maar Minecraft draait niet al te best op de originele Nintendo Switch. Aan de ene kant logisch: de gamewereld is behoorlijk groot en er komt best wat bij kijken om de boel in te laden. Maar de Nintendo-fans hadden daarom gehoopt op betere performance voor de Switch 2; een wens die niet in vervulling ging wegens het gebrek aan een geoptimaliseerde versie. Daar komt nu verandering in. Tijdens de Nintendo Direct is Minecraft voor de Nintendo Switch 2 aangekondigd.
Minecraft is verder beschikbaar voor alle moderne platformen.
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