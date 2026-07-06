Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

XBOX-CEO: 'te weinig geïnvesteerd in Minecraft'

Door Bram Noteboom

De XBOX-ontslagronde schudt de hele industrie op. Zo ook voor Mojang Studios die een directere rol gaat spelen in de toekomst van XBOX.

De additionele informatie komt vanuit het journalistieke platform Game File. Volgens een onafhankelijke bron die bekend is met de situatie rondom de console-business van Microsoft, vindt XBOX-CEO Asha Sharma dat er veel te weinig is geïnvesteerd in Minecraft. De vergelijking wordt al snel getrokken met Roblox. Vijf tot zes jaar geleden waren beide games van vergelijkbaar formaat, maar in de tussentijd is Roblox uitgegroeid tot de grootste game van dit moment, terwijl XBOX vooral bezig was met het financieren van andere projecten.

Zowel Mojang Studios als King (Candy Crush Saga) worden binnen de gaming-organisatie van het bedrijf overgeplaatst en rapporteren voortaan rechtstreeks aan Sharma, in plaats van aan CCO Matt Booty; het hoofd van de afdeling Content en Studio's. De verwachtingen zijn dus hooggespannen om meer te leveren in het belang van XBOX, in plaats van simpelweg onderdeel te zijn van het meubilair en geld binnen te harken.

Mojang Studios logo XBOX Minecraft 2026

We houden de ontwikkelingen in de gaten. Denk jij dat Minecraft een grotere rol moet spelen voor XBOX?

Bron: Game File
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5102 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Minecraft
Minecraft

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Mojang AB

Uitgever

Microsoft Game Studios

Release

9 mei 2012
PS3 NSW

Platforms

PC
X360
PS3
Wii U
PS4
XONE
Mob
NSW
VR
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar ghost
ghost
lvl7 Checkpoint Jeugd
7 minuten geleden bewerkt

Hoe zou Booty zich voelen nu hij gepasseerd wordt door een nitwit die net komt kijken?

0
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl9 NPC 2.0
16 minuten geleden bewerkt

Ik weet dat Xbox rigorous te werk gaat, maar mij bekruipt wel het gevoel dat er een serieuze visie achter zit.

Voor mijn gevoel wordt alles gesloten/afgestoten dat gewoon geen populaire producten heeft voortgebracht (of in MS ogen gaat brengen) en wordt er geinvesteerd in zaken waar wel vraag naar is. Met als aftrap Fable en in dit geval levenslucht voor Minecraft. Ook het afstoten van de studio maar blijven doorontwikkelen van SoD 3 spreekt boekdelen.

Waar Xbox eerder studio na studio kocht, lijken ze nu in te willen slinken. Er lijkt behoefte aan focus, focus op goede system sellende exclusives.

Ben heel erg benieuwd of dit aan het einde van de lijn uitbetaald.

1
Avatar craftercis
craftercis
lvl6 Combo Juggler
35 minuten geleden

De thumbnail alleen al gaf me een hartverzakking :). Ik hoop dat het geen kwestie van kwantiteit boven kwaliteit wordt, maar dat zal de tijd leren.

0
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl8 Achievement Hunter
45 minuten geleden bewerkt

Mee eens, plus het feit dat je je fanbase in tween deelde ("java" en bedrock) was ook niet de slimste move, zelfs als bedrock veel meer monetisation bevat.

Word elke keer gememed (en bewezen) dat er een nieuwe update uitkomt na een jaar door mojang en deze zo weinig toevoegt dat een modder het binnen een week kan toevoegen.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord