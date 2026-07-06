XBOX-CEO: 'te weinig geïnvesteerd in Minecraft'
De XBOX-ontslagronde schudt de hele industrie op. Zo ook voor Mojang Studios die een directere rol gaat spelen in de toekomst van XBOX.
De additionele informatie komt vanuit het journalistieke platform Game File. Volgens een onafhankelijke bron die bekend is met de situatie rondom de console-business van Microsoft, vindt XBOX-CEO Asha Sharma dat er veel te weinig is geïnvesteerd in Minecraft. De vergelijking wordt al snel getrokken met Roblox. Vijf tot zes jaar geleden waren beide games van vergelijkbaar formaat, maar in de tussentijd is Roblox uitgegroeid tot de grootste game van dit moment, terwijl XBOX vooral bezig was met het financieren van andere projecten.
Zowel Mojang Studios als King (Candy Crush Saga) worden binnen de gaming-organisatie van het bedrijf overgeplaatst en rapporteren voortaan rechtstreeks aan Sharma, in plaats van aan CCO Matt Booty; het hoofd van de afdeling Content en Studio's. De verwachtingen zijn dus hooggespannen om meer te leveren in het belang van XBOX, in plaats van simpelweg onderdeel te zijn van het meubilair en geld binnen te harken.
We houden de ontwikkelingen in de gaten. Denk jij dat Minecraft een grotere rol moet spelen voor XBOX?
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Minecraft Chaos Cubed nu beschikbaar met nieuwe bioom en mob
Minecraft Chaos Cubed is nu beschikbaar. De contentupdate komt gepaard met de Zwavelgrot-bioom, een gebied waarin de Zwavelblokken heer en meester zijn.0 reacties
-
Poll
Poll: Wat is de beste Xbox Game Studios-franchise?
Xbox Games Showcase wist overtuigend onze vorige poll te winnen. Hoog tijd voor een nieuwe vraag! Wat is volgens jou de beste Xbox Game Studios-franchise?29 reacties
-
Trailer
Minecraft krijgt speciale Nintendo Switch 2-versie
Microsoft en Mojang zijn aanwezig tijdens de Nintendo Direct. Ze komen met een bijzonder fijn nieuwtje voor de Minecraft spelers op de Nintendo Switch 2.0 reacties
-
Industrie
Het VK wil een chatverbod in online games voor kinderen
Het Verenigd Koninkrijk denkt actief na over de online veiligheid van kinderen: zal er een verbod komen op chatten in online games?13 reacties
Hoe zou Booty zich voelen nu hij gepasseerd wordt door een nitwit die net komt kijken?
Ik weet dat Xbox rigorous te werk gaat, maar mij bekruipt wel het gevoel dat er een serieuze visie achter zit.
Voor mijn gevoel wordt alles gesloten/afgestoten dat gewoon geen populaire producten heeft voortgebracht (of in MS ogen gaat brengen) en wordt er geinvesteerd in zaken waar wel vraag naar is. Met als aftrap Fable en in dit geval levenslucht voor Minecraft. Ook het afstoten van de studio maar blijven doorontwikkelen van SoD 3 spreekt boekdelen.
Waar Xbox eerder studio na studio kocht, lijken ze nu in te willen slinken. Er lijkt behoefte aan focus, focus op goede system sellende exclusives.
Ben heel erg benieuwd of dit aan het einde van de lijn uitbetaald.
De thumbnail alleen al gaf me een hartverzakking :). Ik hoop dat het geen kwestie van kwantiteit boven kwaliteit wordt, maar dat zal de tijd leren.
Mee eens, plus het feit dat je je fanbase in tween deelde ("java" en bedrock) was ook niet de slimste move, zelfs als bedrock veel meer monetisation bevat.
Word elke keer gememed (en bewezen) dat er een nieuwe update uitkomt na een jaar door mojang en deze zo weinig toevoegt dat een modder het binnen een week kan toevoegen.