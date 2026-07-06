XBOX-CEO: 'te weinig geïnvesteerd in Minecraft'

De XBOX-ontslagronde schudt de hele industrie op. Zo ook voor Mojang Studios die een directere rol gaat spelen in de toekomst van XBOX.

De additionele informatie komt vanuit het journalistieke platform Game File. Volgens een onafhankelijke bron die bekend is met de situatie rondom de console-business van Microsoft, vindt XBOX-CEO Asha Sharma dat er veel te weinig is geïnvesteerd in Minecraft. De vergelijking wordt al snel getrokken met Roblox. Vijf tot zes jaar geleden waren beide games van vergelijkbaar formaat, maar in de tussentijd is Roblox uitgegroeid tot de grootste game van dit moment, terwijl XBOX vooral bezig was met het financieren van andere projecten.

Zowel Mojang Studios als King (Candy Crush Saga) worden binnen de gaming-organisatie van het bedrijf overgeplaatst en rapporteren voortaan rechtstreeks aan Sharma, in plaats van aan CCO Matt Booty; het hoofd van de afdeling Content en Studio's. De verwachtingen zijn dus hooggespannen om meer te leveren in het belang van XBOX, in plaats van simpelweg onderdeel te zijn van het meubilair en geld binnen te harken.

We houden de ontwikkelingen in de gaten. Denk jij dat Minecraft een grotere rol moet spelen voor XBOX?