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Minecraft arriveert in oktober 2026 voor de Nintendo Switch 2

Door Bram Noteboom
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Een Nintendo Switch 2 in huis en wil je maar al te graag Minecraft ervaren zonder problemen? Dat kan, want in oktober komt de game met een officiële versie voor de hybride console van de rode gamegigant.

Minecraft en Nintendo Switch 2. Het klinkt als een match made in heaven en binnenkort krijgen spelers de kans om deze synergie op de proef te stellen. Vanaf 27 oktober 2026 wordt de blokkerige, creatieve titel naar de Nintendo Switch 2 gebracht en gaat het gebruikmaken van de extra power die de console heeft. De verbeterde 'Vibrant Visuals' worden de standaard voor de Switch 2-editie en het Nintendo-exclusieve Super Mario Mash-Up pack mag rekenen op een upgrade. Ook wordt alle Vibrant Visuals-enabled content in de Minecraft Marketplace beschikbaar gemaakt voor de Switch 2-editie van Minecraft.

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Minecraft is nu beschikbaar voor vrijwel alle moderne platformen. Mocht je de game op de originele Switch bezitten, dan wordt er een upgrade aangeboden naar de Nintendo Switch 2-variant, zodat je niet weer de volle mep hoeft te betalen.

Bron: Mojang
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Mojang AB

Uitgever

Microsoft Game Studios

Release

9 mei 2012
NSW PS3

Platforms

PC
X360
PS3
Wii U
PS4
XONE
Mob
NSW
VR
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 10:42

Laat ze eens zorgen dat youtube werkt op de Switch 2. what is that all abouttt ?

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