Minecraft arriveert in oktober 2026 voor de Nintendo Switch 2
Een Nintendo Switch 2 in huis en wil je maar al te graag Minecraft ervaren zonder problemen? Dat kan, want in oktober komt de game met een officiële versie voor de hybride console van de rode gamegigant.
Minecraft en Nintendo Switch 2. Het klinkt als een match made in heaven en binnenkort krijgen spelers de kans om deze synergie op de proef te stellen. Vanaf 27 oktober 2026 wordt de blokkerige, creatieve titel naar de Nintendo Switch 2 gebracht en gaat het gebruikmaken van de extra power die de console heeft. De verbeterde 'Vibrant Visuals' worden de standaard voor de Switch 2-editie en het Nintendo-exclusieve Super Mario Mash-Up pack mag rekenen op een upgrade. Ook wordt alle Vibrant Visuals-enabled content in de Minecraft Marketplace beschikbaar gemaakt voor de Switch 2-editie van Minecraft.
Minecraft is nu beschikbaar voor vrijwel alle moderne platformen. Mocht je de game op de originele Switch bezitten, dan wordt er een upgrade aangeboden naar de Nintendo Switch 2-variant, zodat je niet weer de volle mep hoeft te betalen.
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