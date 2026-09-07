Minecraft-update Wilderness Bound neemt je mee de natuur in

Mojang heeft de naam van de volgende grote Minecraft-update (drop) onthuld. De update heet Wilderness Bound en neemt spelers mee naar de Dappled Forest, een nieuwe biome vol herfstkleuren, hoge poplar trees en verlaten kampplaatsen.

Na de Chaos Cubed drop in juni is nu Wilderness Bound in aantocht. Een releasedatum heeft de drop nog niet. Wel weten we inmiddels beter wat spelers van de update kunnen verwachten. De Dappled Forest bestaat uit bomen met rode, oranje en gele bladeren, waardoor de biome meteen een heel andere sfeer krijgt dan de bekende bossen in Minecraft. Tussen al dat moois kom je abandoned camps tegen, waar je meer kunt ontdekken over de mensen die er eerder zijn geweest.

De update draait daarmee niet alleen om bouwen, maar ook om rondtrekken en verkennen. Mojang legt de nadruk op avontuur in de wildernis, met kampplaatsen die spelers onderweg kunnen onderzoeken. Natuurlijk hoort daar ook een beetje klimmen, springen en zoeken bij, want zelfs in een herfstbos laat Minecraft je niet zomaar rustig picknicken. Wie zelf een kamp wil opzetten, krijgt daar nieuwe middelen voor. Met poplar wood kun je aan de slag met een nieuwe houtset en ook bestaande bouwmaterialen worden uitgebreid met nieuwe concrete- en wool-varianten. Vooral de nieuwe cushions zijn handig voor spelers die eindelijk fatsoenlijk rond een kampvuur willen zitten in plaats van er ongemakkelijk naast te hurken.

Daarnaast introduceert Wilderness Bound straw beds. Deze strobedden laten je de nacht overslaan zonder je spawn point te resetten. Dat maakt ze vooral handig voor spelers die ver van huis op ontdekkingstocht zijn en niet per ongeluk hun veilige thuishaven willen vervangen door een geïmproviseerd bed in een bos vol onheil. De straw bed kan worden gemaakt met drie hay bales. Cushions kunnen worden gevonden bij verlaten kampplaatsen of zelf worden gemaakt met drie wool slabs van dezelfde kleur. Daarmee lijken de nieuwe items vooral bedoeld om reizen en kamperen net wat gezelliger te maken. Of in elk geval iets comfortabeler, want zelfs Steve verdient af en toe een kussen na weer een volledige dag bomen hakken.

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Voorlopig blijft het nog wachten op de releasedatum van Wilderness Bound. In de tussentijd is Minecraft speelbaar op vrijwel alle moderne platformen.