Gerucht: Xbox onthult deze maand disc-to-digital-functionaliteit
Windows Central, een platform dat bekendstaat om betrouwbare Microsoft-informatie, claimt een bron te hebben die heeft medegedeeld dat Microsoft deze maand (augustus 2026) nog zijn disc-to-digital-functionaliteit gaat onthullen. De functionaliteit, genaamd Positron, zou een fysieke game moeten koppelen aan je Xbox-account, waardoor je ook digitaal eigenaarschap krijgt.
Volgens de bron van Windows Central is het concept van eigenaarschap digitaliseren kinderlijk eenvoudig. Eigenaars van een schijf dienen deze enkel in een console te stoppen, waarna Microsoft digitaal eigenaarschap aan het account toewijst. Hierdoor kunnen spelers de content downloaden op apparaten waarop het Xbox-account is ingelogd. Dat moet echter wel op een huidige console, gezien dit een voorbereiding moet zijn op een schijfloze toekomst. PlayStation heeft immers al aangekondigd te stoppen met fysieke games vanaf januari 2028, maar ook de Xbox Helix gaat volgens geruchten geen discdrive bevatten.
Logischerwijs zou bovenstaande uitnodigingen voor spelers om discs massaal met elkaar uit te wisselen om zo meerdere keys te verstrekken. Daar lijkt echter ook aan te zijn gedacht. Komt een andere speler in bezit van de desbetreffende schijf, dan wordt het eigenaarschap overgezet naar de nieuwe eigenaar, waardoor de initiële digitale eigenaar niet langer toegang krijgt tot de content. Deze accesskeys zijn dan ook gebonden aan het fysieke product waardoor je de fysieke schijf door kunt verkopen, maar dus ook het digitale recht verliest wanneer de nieuwe bezitter online komt.
Of Windows Central het bij het juiste eind heeft, gaan we deze maand nog zien. Wat vinden jullie van dit concept? Is dit een prima oplossing, of prefereer je toch gewoon de schijf? Laat het weten in de comments!
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Lekker SONY nog meer in de afgrond slaan….
Als iemand 10/15 jaar terug toen ik een diehard fanboy van PlayStation was had gezegd dat in de toekomst het helemaal verkeerd zou aflopen met SONY had ik hem regel recht uitgelachen ik had nooit iets met XBOX maar ze gaan met iets geks komen denk!!!
Beste van beide wereld als ze dit daadwerkelijk gaan doen. Ben wel benieuwd of ze dit met terugwerkende kracht voor alle games toestaan of dat het voor bepaalde games gaat gelden en of er dan misschien aparte edities zijn: Physical + Digital edition
Dat zou dus top zijn, dat ik dus beneden in de Series X een gamedisc in de console stop en de game ga spelen en dan eventueel boven in de slaapkamer op de Series S verder kan met die game want die “staat” op
m’n account. Hele goeie functie dit🤘🏻
Ze zullen wel moeten met digitaal gaan.
Hier zouden consolefabrikanten eigenlijk gezamenlijk aan moeten werken, in plaats van dat iedere fabrikant zijn eigen methode introduceert. Uiteindelijk zullen die systemen toch op bepaalde vlakken overlappen, dus een uniforme standaard lijkt me veel logischer.
Het lijkt me dan wel logisch dat die nieuwe eigenaar eerst een melding krijgt dat het schijfje al gekoppeld is aan account X, voordat het eigenaarschap wordt overgezet. Eigenaar moet het ontkoppelen. Ik verwacht nog steeds dat de consoles een optie krijgen om een disc drive toe te voegen aan het systeem, zoals de PS het nu heeft voor het lezen van voorgaande generatie discs/Blu Ray/DVD's.
Een mooi concept. Ik heb hier een paar schijfjes liggen die ik ooit heb gekregen en deze kan ik dan mooi digitaal maken. Dan hoef ik de schijf niet meer in mijn Xbox te plaatsen om het te kunnen spelen. Erg fijn!
Heb liever dat ze doorgaan met fysieke games leveren en in de volgende generatie ook een discdrive.
Dan maar 2 of 3 schijfjes leveren bij een game dat zijn de kosten ook niet. Als een game maar volledig op disc staat en je niet afhankelijk bent van een bedrijf.
Op zich een mooie technologie, maar ik hoor veel liever dat Xbox doorgaat met discs bij de komende console.