Gerucht: Xbox onthult deze maand disc-to-digital-functionaliteit

Windows Central, een platform dat bekendstaat om betrouwbare Microsoft-informatie, claimt een bron te hebben die heeft medegedeeld dat Microsoft deze maand (augustus 2026) nog zijn disc-to-digital-functionaliteit gaat onthullen. De functionaliteit, genaamd Positron, zou een fysieke game moeten koppelen aan je Xbox-account, waardoor je ook digitaal eigenaarschap krijgt.

Volgens de bron van Windows Central is het concept van eigenaarschap digitaliseren kinderlijk eenvoudig. Eigenaars van een schijf dienen deze enkel in een console te stoppen, waarna Microsoft digitaal eigenaarschap aan het account toewijst. Hierdoor kunnen spelers de content downloaden op apparaten waarop het Xbox-account is ingelogd. Dat moet echter wel op een huidige console, gezien dit een voorbereiding moet zijn op een schijfloze toekomst. PlayStation heeft immers al aangekondigd te stoppen met fysieke games vanaf januari 2028, maar ook de Xbox Helix gaat volgens geruchten geen discdrive bevatten.

Logischerwijs zou bovenstaande uitnodigingen voor spelers om discs massaal met elkaar uit te wisselen om zo meerdere keys te verstrekken. Daar lijkt echter ook aan te zijn gedacht. Komt een andere speler in bezit van de desbetreffende schijf, dan wordt het eigenaarschap overgezet naar de nieuwe eigenaar, waardoor de initiële digitale eigenaar niet langer toegang krijgt tot de content. Deze accesskeys zijn dan ook gebonden aan het fysieke product waardoor je de fysieke schijf door kunt verkopen, maar dus ook het digitale recht verliest wanneer de nieuwe bezitter online komt.

Of Windows Central het bij het juiste eind heeft, gaan we deze maand nog zien. Wat vinden jullie van dit concept? Is dit een prima oplossing, of prefereer je toch gewoon de schijf? Laat het weten in de comments!