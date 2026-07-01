Gerucht: Project Helix lanceert ook zonder disc-drive
Volgens een nieuw rapportage van het journalistieke platform Windows Central gaat ook de nieuwe XBOX Project Helix niet met een disc-drive de markt op. Dit laat de insider Jez Corden weten.
Uiteraard wordt er stilgestaan bij het nieuws dat PlayStation de fysieke games in 2028 de nek omdraait. Een makkelijk doelwit voor Microsoft om een aantal gamerzielen terug te winnen, zou je denken. Nou, reken er maar niet op. In een nieuw artikel van Windows Central, geschreven door de techjournalist Jez Corden, wordt er gesproken over de situatie, maar er wordt ook gesproken over de andere partij in het verhaal, namelijk XBOX. Corden laat weten dat hij denkt dat de PlayStation 6 zonder disc-drive komt te verschijnen en zelfs optioneel geen toestaat, maar hetzelfde geldt voor Project Helix. Volgens de bronnen van Windows Central komt deze nieuwe console te verschijnen zonder een optie fysieke media af te spelen, al moeten we wachten op bericht vanuit Microsoft voor bevestiging.
Wat denken jullie dat de volgende XBOX-console gaat doen? We horen het graag.
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Jez Corden, het lachertje van de journalistieke wereld. Roept altijd 100 dingen, blijkt er maar 1 waar van te zijn.
Een externe Drive is prima. Aangezien het fortnite, fifa en cod als enige game spelen begrijp ik dat je dat niet meer standaard erin wilt zetten.
Maar wees nou slim en maak de games fysiek inclusief een prachtig boekje erbij en een waardig hoesje en je wint heel erg veel
Misschien moet toch maar een een series x aan het einde van dit jaar kopen. Zodat ik nog wat jaartjes xbox games kan spelen. De toekomst van fysieke media zuigt echt enorm.
Ik gebruik de PS5 en Xbox beide ook voor het afspelen van fysieke films (4k blu-ray). Ik koop meestal direct een nieuwe console on launch, maar als dit de toekomst is, houd ik het voorlopig wel bij de Series X en PS5 Pro!
Bij de Xbox met spellen gelijk verkrijgbaar op Gamepass zullen de fysieke verkopen waarschijnlijk een stuk lager zijn dan de andere consoles zolang gamers hier nog steeds de meerwaarde in zien.
Wanneer dezelfde spellen op een PS6 uitkomen als een Xbox Helix waarbij wel een fysieke optie is zal toch Xbox de voorkeur van mij krijgen.
Gerucht van mijn kant uit...
Project Helix gaat er niet komen.
Dit lijken haast wel kartelafspraken 😅
Was de Series S niet het meest verkocht in vergelijking met de Series X? Dat zegt toch al genoeg dat die transitie daar al langer bezig was. Daarbij was Gamepass heilig, dus fysiek was op de Xbox sowieso al niet eens heel relevant meer voor nieuwe releases. Wat ik in het ander nieuwsbericht ook al zei. Xbox is al niet eens meer echt in het straatbeeld. Nieuwe game releases zie je ook niet fysiek in de winkel. De MM waar ik van de week was, had geen nieuwe releases, maar wel van Nintendo en PS in de schappen.
We zijn zelf schuldig aan deze taferelen. Je kan niet gillen, maar een uur later doodleuk een game op PS+ of Gamepass opstarten of digitaal kopen. Misschien allemaal massaal fysiek kopen?