Gerucht: Project Helix lanceert ook zonder disc-drive

Volgens een nieuw rapportage van het journalistieke platform Windows Central gaat ook de nieuwe XBOX Project Helix niet met een disc-drive de markt op. Dit laat de insider Jez Corden weten.

Uiteraard wordt er stilgestaan bij het nieuws dat PlayStation de fysieke games in 2028 de nek omdraait. Een makkelijk doelwit voor Microsoft om een aantal gamerzielen terug te winnen, zou je denken. Nou, reken er maar niet op. In een nieuw artikel van Windows Central, geschreven door de techjournalist Jez Corden, wordt er gesproken over de situatie, maar er wordt ook gesproken over de andere partij in het verhaal, namelijk XBOX. Corden laat weten dat hij denkt dat de PlayStation 6 zonder disc-drive komt te verschijnen en zelfs optioneel geen toestaat, maar hetzelfde geldt voor Project Helix. Volgens de bronnen van Windows Central komt deze nieuwe console te verschijnen zonder een optie fysieke media af te spelen, al moeten we wachten op bericht vanuit Microsoft voor bevestiging.

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Wat denken jullie dat de volgende XBOX-console gaat doen? We horen het graag.