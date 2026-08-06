Capcom heeft schijf niet nodig: 90% van verkopen is digitaal

Tijdens de presentatie van Capcoms kwartaalcijfers doet de Japanse uitgever een boekje open over diens verkopen gedurende Q1 van financieel boekjaar 2026. Tijdens het vragenrondje geeft Capcom duidelijk aan dat het zich geen zorgen maakt over het discontinueren van de schijf door PlayStation. “Onze verkopen zijn 90% digitaal”, aldus Capcom.

Dat PlayStation een backlash heeft ontvangen na de aankondiging dat het vanaf januari 2028 stopt met fysieke games, is nogal een understatement. Toch zien we steeds meer uitgevers uitspraken doen die de actie van Sony kracht bijzetten. Eerder zei SEGA bijvoorbeeld al dat een verschuiving naar digitaal van cruciaal belang is. Zo doet ook Capcom dat nu, in zekere zin. In de Q&A stelt een aandeelhouder namelijk de volgende vraag: “What impact do you anticipate from the shrinking physical game market in the medium to long term?”

Het antwoord op die vraag is kort en bondig. Zo zegt Capcom het volgende: “Approximately 90% of our unit sales are digital. We do not anticipate a significant impact at this time.”

Uit het antwoord kunnen we opmaken dat Capcom zich weinig zorgen lijkt te maken over het verdwijnen van fysieke media. Met 90% digitale aankopen is de verwachting dat dit percentage gedurende de komende anderhalf jaar alleen maar verder stijgt. Capcom lijkt daardoor weinig hinder te ondervinden van de plannen van PlayStation.

Het duurt echter nog even alvorens we daadwerkelijk een conclusie kunnen trekken. Het plan van PlayStation gaat immers pas vanaf januari 2028 in. Wat is jullie verhouding als het aankomt op fysiek versus digitaal? Om eerlijk te zijn merk ik zelf ook dat mijn catalogus met het jaar digitaler wordt. Laat het weten in de comments!