Capcom heeft schijf niet nodig: 90% van verkopen is digitaal
Tijdens de presentatie van Capcoms kwartaalcijfers doet de Japanse uitgever een boekje open over diens verkopen gedurende Q1 van financieel boekjaar 2026. Tijdens het vragenrondje geeft Capcom duidelijk aan dat het zich geen zorgen maakt over het discontinueren van de schijf door PlayStation. “Onze verkopen zijn 90% digitaal”, aldus Capcom.
Dat PlayStation een backlash heeft ontvangen na de aankondiging dat het vanaf januari 2028 stopt met fysieke games, is nogal een understatement. Toch zien we steeds meer uitgevers uitspraken doen die de actie van Sony kracht bijzetten. Eerder zei SEGA bijvoorbeeld al dat een verschuiving naar digitaal van cruciaal belang is. Zo doet ook Capcom dat nu, in zekere zin. In de Q&A stelt een aandeelhouder namelijk de volgende vraag: “What impact do you anticipate from the shrinking physical game market in the medium to long term?”
Het antwoord op die vraag is kort en bondig. Zo zegt Capcom het volgende: “Approximately 90% of our unit sales are digital. We do not anticipate a significant impact at this time.”
Uit het antwoord kunnen we opmaken dat Capcom zich weinig zorgen lijkt te maken over het verdwijnen van fysieke media. Met 90% digitale aankopen is de verwachting dat dit percentage gedurende de komende anderhalf jaar alleen maar verder stijgt. Capcom lijkt daardoor weinig hinder te ondervinden van de plannen van PlayStation.
Het duurt echter nog even alvorens we daadwerkelijk een conclusie kunnen trekken. Het plan van PlayStation gaat immers pas vanaf januari 2028 in. Wat is jullie verhouding als het aankomt op fysiek versus digitaal? Om eerlijk te zijn merk ik zelf ook dat mijn catalogus met het jaar digitaler wordt. Laat het weten in de comments!
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Of er nou wel of geen fysieke schijf is, komt op de 2e plaats. Het gaat erom dat ik online op het knopje KOOP druk om een AANKOOP te doen van een spel. Je kan niet adverteren dat je iets verkoopt en dat het dan geen bezit is. Als kopen geen bezitten is, dan is piraterij geen stelen.
Ik heb RE9 wel fysiek gekocht om de fysieke release te boosten en wegens de mooie steelbook maar t gros van de mensen dus niet, jammer.
Het probleem met digitaal is dat wat je koopt niet daadwerkelijk van jou is. Er maar 1 store is op de playstation, dus als alles via de ps store gekocht moet worden sony kan dan de doen wat ze willen met de prijzen. Uitlenen of verkopen van je digitale games is niet mogelijk. Refund is nauwelijks geregeldn bij Sony. PSN beveiliging isnzo lek als een mandje. PSN is in een beperkt aantal landen beschikbaar. PS streaming in nog minder landen. Hier in Australië is het niet beschikbaar. Sony zou eerst deze punten moeten oplossen voordat ze over een digitale toekomst wilt praten. En het zorgen voor een fatsoenlijke digitale infrastructuur met goede beveiliging. Persoonlijk heb ik liever fysiek. Ik begrijp dat dit niet voor eeuwing zal zijn maar zonder dat de bovenstaande punten opgelost zijn kunnen ze van mij de pot op.
Over paar jaar is het gezeur hierom ook voorbij.
Er zit natuurlijk wel een verschil tussen nieuwe games en games die al wat langer uit zijn. Capcom prijst hun games altijd snel af. Al die Resident Evil games zijn een schijntje digitaal. Maar nieuwe games hebben echt niet de ratio 90/10. Nieuwe games digitaal zijn 80 euro. Je bent een dief van je portemonnee als je dan digitaal koopt in plaats van een fysieke versie voor 60 euro. Maar goed, het narratief dat we allemaal digitaal willen moet gepromoot worden.
Ze zijn gek dik bezig volgende maand al die samurai game daarna resident evil code Veronica remake dlc van Deel 9 en het alle belangrijkste Switch 2 support!!!
ja snap ik wel hoor...
ik heb echt sinds de launch van ps4 alles digitaal gekocht, en sinds 3 jaar ben ik geen console gamer meer, maar full pc gamer, en dat gaat allemaal via steam.
dat soms de prijzen iets duuurder waren digitaal vind ik het wel redelijk opwegen tegen het gemak dat je niet van je bank af moet om een disc te pakken van een plank ofzo :)
i know, lekker lui, maar dat is nou eenmaal zo gegroeid...
Ja dat mensen ook iets anders dachten. Anders was PS6 niet digitaal gegaan.