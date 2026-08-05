EA officieel verkocht voor 47 miljard euro aan Saoedi-Arabië

De verkoop van Electronic Arts (EA) is officieel rond. De game-uitgever is verkocht voor 55 miljard dollar, oftewel 47,5 miljard euro, aan het Public Investment Fund (PIF) van Saoedi-Arabië en private equity-partijen Silver Lake Partners en Affinity Partners, waarbij Affinity eigendom is van Donald Trumps schoonzoon Jared Kushner.

De acquisitie van EA is de op één na grootste deal in de gamingwereld. Het bedrijf is nu voor het merendeel in handen van de Saoedi's, die naar verluidt 93 procent van het bedrijf bezitten. In het vrijgegeven persbericht geeft het PIF aan dat het al vijf jaar een kleine aandeelhouder is geweest van EA en dat het de kern van het bedrijf volledig in kaart heeft. Saoedi-Arabië is voornemens meer te investeren in sport en entertainment, aangezien dit de snelst groeiende sectoren ter wereld zijn.

Overigens is het niet alleen EA waar het PIF uit Saoedi-Arabië een handje in heeft. Zo heeft het ook Scopely, Niantic en SNK in handen. Daarnaast heeft het fonds ook nog eens aandelen in giganten zoals Nintendo en Take-Two.

Deze samenwerking tussen het PIF, Silver Lake Partners en Jared Kushners opgerichte Affinity Partners komt overigens niet zomaar uit de lucht vallen. Nadat Kushner het Witte Huis moest verlaten, kreeg hij namelijk een investering van 2 miljard dollar toebedeeld. Ra, ra van wie? Van het PIF natuurlijk! Overigens ligt Affinity Partners ook nog eens onder de loep van de Commissie van het Huis van Afgevaardigden. Kushner, de schoonzoon van Trump, treedt namelijk op als een 'special envoy for peace' in het Midden-Oosten. Volgens de klacht is Kushner hierdoor in staat geweest om zijn positie in te zetten om zo zakelijke banden te leggen met Saoedi-Arabië.

Wat vinden jullie van dit astronomische bedrag en deze algehele ontwikkeling? Gaat EA volledig veranderen of vaart het de huidige koers? Laat het weten in de reacties!