Het Entertainment Software Rating Board (ESRB) heeft besloten de game de rating M van “Mature Audiences” te geven. De game is dus geschikt voor gamers vanaf 17 jaar. De reden hiervoor zijn bloed, expliciet en hevig geweld, verwijzingen naar drugsgebruik, grof taalgebruik en gedeeltelijke naaktheid.

Over de gedeeltelijke naaktheid heeft het ESRB het volgende laten weten: enkele fragmenten tonen de blote billetjes van één van de personages. Maar van wie? Het internet zou het internet niet zijn als er niet volop over gespeculeerd zou worden. Veel fans kwamen tot de conclusie dat het om de blote bips van James Howlett, oftewel Wolverine, gaat. In X-Men: Days of Future Past werd Hugh Jackmans achterste ook ongecensureerd getoond, alhoewel er wel discussie ontstond over de vraag of dit geschikt was voor Disney+. Ook in Deadpool & Wolverine lag de focus op Jackmans achterwerk. Hiermee is het aannemelijk dat het om Wolverine zelf gaat, maar dat een vrouwelijk personage zich moet gaan ontbloten, is eveneens denkbaar.

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Een paar weken moeten we nog wachten op de versgebakken kadetjes; Marvel's Wolverine komt op 15 september uit voor de PlayStation 5.