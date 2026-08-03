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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Gerucht: James Howletts blote kadetjes in Marvel's Wolverine te zien

Door Hannah Herzberg
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Het Entertainment Software Rating Board (ESRB) heeft besloten de game de rating M van “Mature Audiences” te geven. De game is dus geschikt voor gamers vanaf 17 jaar. De reden hiervoor zijn bloed, expliciet en hevig geweld, verwijzingen naar drugsgebruik, grof taalgebruik en gedeeltelijke naaktheid.

Over de gedeeltelijke naaktheid heeft het ESRB het volgende laten weten: enkele fragmenten tonen de blote billetjes van één van de personages. Maar van wie? Het internet zou het internet niet zijn als er niet volop over gespeculeerd zou worden. Veel fans kwamen tot de conclusie dat het om de blote bips van James Howlett, oftewel Wolverine, gaat. In X-Men: Days of Future Past werd Hugh Jackmans achterste ook ongecensureerd getoond, alhoewel er wel discussie ontstond over de vraag of dit geschikt was voor Disney+. Ook in Deadpool & Wolverine lag de focus op Jackmans achterwerk. Hiermee is het aannemelijk dat het om Wolverine zelf gaat, maar dat een vrouwelijk personage zich moet gaan ontbloten, is eveneens denkbaar.

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Een paar weken moeten we nog wachten op de versgebakken kadetjes; Marvel's Wolverine komt op 15 september uit voor de PlayStation 5.

Bron: IGN
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 9 reviews 91 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot Marvel’s Wolverine
Marvel’s Wolverine

Ontwikkelaar

Insomniac Games

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

15 september 2026

Platforms

PS5
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl16 Legend in the Making
21 minuten geleden

Zit ik de reacties hier in de comments te lezen zie ik dat een paar mannen aan het discussiëren zijn van welke mannen ze de billen wel zouden willen zien.
Waar ben ik in godsnaam in beland 😅.

1
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
24 minuten geleden
Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.


o_o

1
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden

Yass ! Goon voer 🫠🫠

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Ik weet 't, een overdreven nitpick, maar het is James Howlett. Logan is een bijnaam.

Ontopic: Laat die booty cheeks maar komen!

3
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

…Dat wordt kontschoppen!

0
Avatar Rimpelnek
Rimpelnek
lvl5 Thread Hunter
3 uur geleden

Vingers gekruist voor de pluizige bips van Sabretooth

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
5 uur geleden

Lekker hoor, zijn pa was zeker een bakker? :P

1
Avatar Coola
Coola
lvl13 Meta Builder
5 uur geleden bewerkt

Dan heb ik toch liever een naakte Jean Grey op mijn beeldscherm staan

Mystique mag overigens ook

0
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