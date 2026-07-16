Marvel's Wolverine 'Ain’t No Hero'-trailer toont verdriet achter het beest
In de nieuwste trailer van Marvel's Wolverine, genaamd Ain't No Hero, zien we meer van de emoties van Logan voordat hij uitbreekt als het beest Wolverine.
Mensen die bekend zijn met de lore van de X-Men weten wat er schuilt achter de stoïcijnse uitstraling van de Wolverine. Ja, met zijn klauwen snijdt hij zijn vijanden in mootjes, maar dit personage kent ook een gevoelige kant. Dit wordt maar weer al te duidelijk in de cinematische trailer, genaamd Ain't No Hero. Onze anti-held loopt met lood in de schoenen; spijt is kenmerkend voor elke actie die hij onderneemt. Niet kunnen sterven heeft zo z'n nadelen: uiteindelijk moet je het verleden onder ogen gaan zien. Wanneer het lot van de wereld, voor zowel mensen als mutanten, er afhankelijk van is, heeft Logan geen keuze.
Marvel's Wolverine is beschikbaar vanaf 15 september 2026 voor de PlayStation 5.
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Day one. Ziet er ongelooflijk goed uit.
Wat ik tot nu toe heb gezien van het spel ziet er goed uit, hopelijk ook een goed verhaal en wordt de gameplay niet eentonig.
Heb er zin in.