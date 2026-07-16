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Marvel's Wolverine 'Ain’t No Hero'-trailer toont verdriet achter het beest

Door Bram Noteboom
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In de nieuwste trailer van Marvel's Wolverine, genaamd Ain't No Hero, zien we meer van de emoties van Logan voordat hij uitbreekt als het beest Wolverine.

Mensen die bekend zijn met de lore van de X-Men weten wat er schuilt achter de stoïcijnse uitstraling van de Wolverine. Ja, met zijn klauwen snijdt hij zijn vijanden in mootjes, maar dit personage kent ook een gevoelige kant. Dit wordt maar weer al te duidelijk in de cinematische trailer, genaamd Ain't No Hero. Onze anti-held loopt met lood in de schoenen; spijt is kenmerkend voor elke actie die hij onderneemt. Niet kunnen sterven heeft zo z'n nadelen: uiteindelijk moet je het verleden onder ogen gaan zien. Wanneer het lot van de wereld, voor zowel mensen als mutanten, er afhankelijk van is, heeft Logan geen keuze.

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Marvel's Wolverine is beschikbaar vanaf 15 september 2026 voor de PlayStation 5.

Bron: Sony Interactive Entertainment
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Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5158 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Marvel’s Wolverine
Marvel’s Wolverine

Ontwikkelaar

Insomniac Games

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

15 september 2026

Platforms

PS5
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Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
19 minuten geleden

Day one. Ziet er ongelooflijk goed uit.

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
50 minuten geleden

Wat ik tot nu toe heb gezien van het spel ziet er goed uit, hopelijk ook een goed verhaal en wordt de gameplay niet eentonig.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Heb er zin in.

0
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