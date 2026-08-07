Friendly Reminder: Bekijk hier om 21:00 uur de THQ Nordic Digital Showcase 2026
De THQ Nordic Digital Showcase 2026 start vandaag (7 augustus 2026) om 21:00 uur. Mis niks van de show en zet je schrap voor toffe game-reveals!
Het jaarlijkse ritueel met de uitgever THQ Nordic keert vanavond terug en we mogen ons opmaken voor een tof evenement. Expeditions: Samurai wordt in ieder geval onderdeel van de showcase. Logisch, aangezien de RPG vandaag via Steam Early Access lanceert. Verder belooft THQ Nordic updates voor verschillende titels die bij de fans 'erg in de smaak vallen', waarmee de uitgever laat zien waar hun studio’s de afgelopen tijd aan hebben gewerkt en heel misschien staan er zelfs wel een of twee verrassingen op de stapel.
Kom vooral ook vanavond terug naar Gameliner, want we zetten alle nieuwtjes voor je op een rij! Wat hoop jij te zien?
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Yes! TimeSplitters 4! Kommaarkommaarkommaar...
Hier krijgen we wél een vriendelijke herinnering voor, maar voor de inschrijving voor de netwerktest van de nieuwe FromSoftware-game Duskbloods niet?! Mhm 🤨
Wreckfest 2 console release please, maar zal nog wel ver weg wezen. Game is nog steeds early acces op de pc.
Hebben die überhaupt nog interessante titels? Want weet dat eigenlijk niet