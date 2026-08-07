De THQ Nordic Digital Showcase 2026 start vandaag (7 augustus 2026) om 21:00 uur. Mis niks van de show en zet je schrap voor toffe game-reveals!

Het jaarlijkse ritueel met de uitgever THQ Nordic keert vanavond terug en we mogen ons opmaken voor een tof evenement. Expeditions: Samurai wordt in ieder geval onderdeel van de showcase. Logisch, aangezien de RPG vandaag via Steam Early Access lanceert. Verder belooft THQ Nordic updates voor verschillende titels die bij de fans 'erg in de smaak vallen', waarmee de uitgever laat zien waar hun studio’s de afgelopen tijd aan hebben gewerkt en heel misschien staan er zelfs wel een of twee verrassingen op de stapel.

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Kom vooral ook vanavond terug naar Gameliner, want we zetten alle nieuwtjes voor je op een rij! Wat hoop jij te zien?