THQ Nordic kondigde gister een nieuw deel in de Expeditions franchise aan. Na Rome, Vikings en Conquistador is het nu de beurt aan Expeditions: Samurai om een deel van de geschiedenis te vertalen naar een role playing game.

In Expeditions: Samurai neem je de rol aan van de eerste Europese samurai uit de geschiedenis. Nee, het is niet William Adams die die eer toebedeeld krijgt, maar jij. Je arriveert in Japan op het Nederlandse fragat De Albatros en dompelt je, nadat je voet aan wal hebt gezet, onder in de wereld van de samurai. Je staat er echter niet alleen voor, want tijdens je reis ontmoet je andere mensen die jou vergezellen op je avontuur door Japan. Tijdens het verhaal leer je ze ook steeds beter kennen en ontspruit er vriendschap, rivaliteit of liefde. Expeditions: Samurai bevat de turn-based combat die je al kent uit eerdere delen, waarin je tactisch te werk moet gaan.

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Expeditions: Samurai heeft bij de aankondiging nog geen releasedatum meegekregen, maar verschijnt nog deze voor pc in Early Access.