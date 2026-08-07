Expeditions: Samurai nu beschikbaar in Steam Early Access
Om de THQ Nordic Digital Showcase 2026 extra kracht bij te zetten, wordt de showcase gepaard met de Steam Early Access-release van Expeditions: Samurai.
De nieuwste entree in de Expeditions-franchise brengt spelers naar het oude Japan, waar je de rol van Samoerai aanneemt. Met het gehavende Nederlands schip 'De Albatros' kom je aan in het land van de rijzende zon, net wanneer er een nieuwe burgeroorlog uitbreekt. Het complexe politieke landschap van het Sengoku-tijdperk dient als een ideaal speelveld voor een RPG, waarin keuzes, vertakkende verhaallijnen en een uniek scenario. Je speelt namelijk als de eerste Europese samoerai. Dit is het verhaal van stuurman William Adams en zijn (met vlagen waargebeurde) reis door het feodale Japan.
Expeditions: Samurai is nu beschikbaar via Steam Early Access. De game wordt uitgegeven met een launch-korting van 34 procent, waardoor het prijskaartje tijdelijk op 19,79 euro komt te staan. Vind je dat het geld waard? Sla dan snel je slag!
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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