Lufia keert terug met Lufia 1 & 2 The Sinistrals Saga
We hebben al heel lang niks meer mogen vernemen van de Lufia franchise, maar vergeten zijn deze JRPG's nog niet. Tijdens de PC Gaming Show werd namelijk Lufia 1 & 2 The Sinistrals Saga aangekondigd voor pc en consoles.
De eerste Lufia-game verscheen in 1993 voor de Super Nintendo Entertainment System en door de jaren heen zijn daar een aantal games aan toegevoegd. Toch is het al sinds 2010 akelig stil rondom de serie. Tot nu, want volgend jaar mogen we dan toch een nieuwe bundel tegemoetzien. Lufia 1 & 2 The Sinistrals Saga brengt de eerste twee games naar pc en consoles, zodat je deze weer kunt herbeleven of, als je ze destijds niet hebt kunnen spelen, voor het eerst te ervaren. Dit Lufia-pakketje bestaat uit Lufia & The Fortress of Doom en Lufia II: Rise of the Sinistrals.
Lufia 1 & 2 The Sinistrals Saga staat gepland voor een release in 2027, al blijft het nog gissen naar een exacte releasedatum. Het wordt uitgebracht voor pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch (2). Ga jij deze bundel spelen?
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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