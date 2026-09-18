Is Moylo de beoogde Cuphead-opvolger?
De gamemarkt ken genoeg titels die probeerden in de voetsporen van Cuphead te treden en faalden. Het verhaal van Moylo is wellicht een tikje anders. Check hier de eerste teasertrailer!
Kijk, het is niet alsof Studio MDHR ermee gaat kappen (nieuwe games in de Cuphead-franchise zijn immers onderweg), maar het is altijd goed om kwalitatief hoogstaande indiegames te zien die inspiratie putten uit de moderne klassieker. Ook de actie-platformer Moylo is gebaseerd op de klassieke rubberhose-tekenfilms, maar in tegenstelling tot vele 'Cuphead-kloons' is ontwikkelaar Bugle Duck wel van de plan de tijd en moeite te investeren. Dit is te zien in de onderstaande trailer, waarin de handgemaakte schetsen als bewijs dienen in een tijdperk waar AI-slop snel op het internet wordt verspreid. Is de game nog een lange tijd in ontwikkeling? Dat lijkt mij wel, maar het is wel een project om in de gaten te houden; zeker als je vakmanschap kan waarderen en wil supporten.
Moylo is voorlopig in ontwikkeling. Je kan de game alvast wishlisten via Steam.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Cuphead zag er ongelooflijk cool uit. Helaas ongelooflijk moeilijk en ik ben er nooit door geraakt. Deze ziet er ook heel leuk uit en hopelijk iets minder moeilijk.
Dit ziet er wel leuk uit, maar dat iets er leuk uitziet, is geen garantie dat het ook echt leuk wordt. Ik verheugde me ook op Mouse P.I. vanwege de prachtige stijl, maar daar ben ik halverwege toch mee gestaakt, omdat ie me steeds meer ging tegenstaan qua gameplay en wat slordigheden.