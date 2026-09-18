Is Moylo de beoogde Cuphead-opvolger?

De gamemarkt ken genoeg titels die probeerden in de voetsporen van Cuphead te treden en faalden. Het verhaal van Moylo is wellicht een tikje anders. Check hier de eerste teasertrailer!

Kijk, het is niet alsof Studio MDHR ermee gaat kappen (nieuwe games in de Cuphead-franchise zijn immers onderweg), maar het is altijd goed om kwalitatief hoogstaande indiegames te zien die inspiratie putten uit de moderne klassieker. Ook de actie-platformer Moylo is gebaseerd op de klassieke rubberhose-tekenfilms, maar in tegenstelling tot vele 'Cuphead-kloons' is ontwikkelaar Bugle Duck wel van de plan de tijd en moeite te investeren. Dit is te zien in de onderstaande trailer, waarin de handgemaakte schetsen als bewijs dienen in een tijdperk waar AI-slop snel op het internet wordt verspreid. Is de game nog een lange tijd in ontwikkeling? Dat lijkt mij wel, maar het is wel een project om in de gaten te houden; zeker als je vakmanschap kan waarderen en wil supporten.

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Moylo is voorlopig in ontwikkeling. Je kan de game alvast wishlisten via Steam.