Automatiseer de dood in 'Roguelike Factory Defense' BELTFED

Hello World Studios zegt gedag met hun debuutgame: BELTFED, de zogeheten 'Roguelike Factory Defense' strategiegame. Check hier de eerste trailer.

In BELTFED speel je als een rogue AI met maar één doelstelling: automatiseer de dood. Heeft Hello World Studios een glazen bol waar onze toekomst in voortkomt? Of werkt het simpelweg fijn als een propositie voor een actie-strategiegame? Afijn, je bouwt dus een grote basis op en je installeert een heleboel turrets, rakketenwerpers, de hele mikmak. Je wordt namelijk constant belaagd door een zwerm aan moordlustige insecten. Dat is niet goed voor business, dus verpletter deze gigantische kevers, zodat jouw fabriek rustig winst kan boeken door de planeet te beroven van diens resources. Uiteraard is efficiëntie hierbij cruciaal, dus denk goed na voordat je lukraak gebouwen en transportbanden neerplaatst.

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BELTFED is in ontwikkeling voor de pc via Steam.