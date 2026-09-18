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Automatiseer de dood in 'Roguelike Factory Defense' BELTFED

Door Bram Noteboom
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Hello World Studios zegt gedag met hun debuutgame: BELTFED, de zogeheten 'Roguelike Factory Defense' strategiegame. Check hier de eerste trailer.

In BELTFED speel je als een rogue AI met maar één doelstelling: automatiseer de dood. Heeft Hello World Studios een glazen bol waar onze toekomst in voortkomt? Of werkt het simpelweg fijn als een propositie voor een actie-strategiegame? Afijn, je bouwt dus een grote basis op en je installeert een heleboel turrets, rakketenwerpers, de hele mikmak. Je wordt namelijk constant belaagd door een zwerm aan moordlustige insecten. Dat is niet goed voor business, dus verpletter deze gigantische kevers, zodat jouw fabriek rustig winst kan boeken door de planeet te beroven van diens resources. Uiteraard is efficiëntie hierbij cruciaal, dus denk goed na voordat je lukraak gebouwen en transportbanden neerplaatst.

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BELTFED is in ontwikkeling voor de pc via Steam.

Bron: Hello World Studios
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 176 reviews 5529 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot BELTFED
BELTFED

Ontwikkelaar

Hello World Studios

Uitgever

Hello World Studios

Release

2027

Platforms

PC
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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl9 NPC 2.0
59 minuten geleden

Interessante combi van genres, maar ik weeet het nog niet. Mijn lichaam ging al stress hormonen maken bij het zien van de waves in de trailer. Speel dan liever ontspannen satisfactory nog een keer

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Avatar Ascanir
Ascanir
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Oeh dit ziet er vet uit, die gaat op m'n lijst. Jammer dat het pas 2027 is, zal wel early acces worden ook.

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