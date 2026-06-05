Cuphead keert terug in een gloednieuw avontuur. Dat niet alleen, ook spin-off Mighty Cuphead Adventure is in ontwikkeling. Het gaat om twee totaal verschillende games, waarbij Mighty Cuphead Adventure alvast wat gameplay heeft laten zien.

De twee nieuwe projecten van Studio MDHR zijn aangekondigd tijdens Summer Game Fest 2026. Geoff Keighley heeft wederom een muppet weten te strikken om te schitteren in zijn show. Cuphead 2 is officieel in productie, al moeten we voorlopig nog wachten op meer informatie.

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Mighty Cuphead Adventure gooit het echter over een totaal andere boeg. De spin-off is een sfeervolle 2D action-adventure waarin spelers de wereld van Cuphead vanuit een nieuw perspectief verkennen. Uiteraard volledig in de kenmerkende Cuphead-stijl, inclusief wat iconische animaties en het prachtige artwork waar de franchise om bekendstaat.

Zowel Cuphead 2 als Mighty Cuphead Adventure hebben op het moment van schrijven nog geen releasedatum gekregen.