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Cuphead 2 en Mighty Cuphead Adventure aangekondigd tijdens SGF 2026

Door Rudy Wijnberg

Cuphead keert terug in een gloednieuw avontuur. Dat niet alleen, ook spin-off Mighty Cuphead Adventure is in ontwikkeling. Het gaat om twee totaal verschillende games, waarbij Mighty Cuphead Adventure alvast wat gameplay heeft laten zien.

De twee nieuwe projecten van Studio MDHR zijn aangekondigd tijdens Summer Game Fest 2026. Geoff Keighley heeft wederom een muppet weten te strikken om te schitteren in zijn show. Cuphead 2 is officieel in productie, al moeten we voorlopig nog wachten op meer informatie.

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Mighty Cuphead Adventure gooit het echter over een totaal andere boeg. De spin-off is een sfeervolle 2D action-adventure waarin spelers de wereld van Cuphead vanuit een nieuw perspectief verkennen. Uiteraard volledig in de kenmerkende Cuphead-stijl, inclusief wat iconische animaties en het prachtige artwork waar de franchise om bekendstaat.

Zowel Cuphead 2 als Mighty Cuphead Adventure hebben op het moment van schrijven nog geen releasedatum gekregen.

Bron: Studio MDHR
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Mighty Cuphead Adventure
Mighty Cuphead Adventure

Ontwikkelaar

Studio MDHR

Uitgever

Studio MDHR

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
4 weken geleden om 14:00

Wat een leuke announcement filmpjes😅

0
Avatar Simon-Gameliner
Simon-Gameliner
Gameliner
4 weken geleden om 11:29

Mijn controllers zijn nog niet helemaal bekomen van Cuphead 1, maar helemaal klaar voor deel 2!

0
Avatar Juggy-Gameliner
Juggy-Gameliner
Gameliner
4 weken geleden om 11:05

Cuphead 2 is echt een droom die uitkomt. Hopelijk hoeven ze ditmaal niet een tweede hypotheek af te sluiten!

0
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl8 Achievement Hunter
4 weken geleden om 08:13

Yes dit is precies wat ik wil. Allebei de games. Vond die platformlevels van t eerste deel ook super leuk.

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
4 weken geleden om 01:12

Mijn vingers tintelen nog van de eerste game, maar ik ben zeker klaar om deeltje 2 te spelen wanneer deze er van komt!

0
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