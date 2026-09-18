Vanaf wanneer kun je FC 27 spelen? Alle Nederlandse tijden
Het is weer september en de aftrap van EA SPORTS FC 27 heeft plaatsgevonden. Of jij nu al met de game aan de slag kunt, hangt af van de editie die je bestelt.
EA SPORTS FC 27 ligt officieel vanaf 25 september 2026 in de winkelschappen. Trouwe fans weten echter dat de releasedatum van de standaardeditie niet het eerste moment is dat de game speelbaar is. Daarom zetten wij alle Nederlandse releasedata en -tijden voor alle FC 27-edities op alle platformen voor je op een rij.
EA SPORTS FC 27 Standard Edition
Voor de standaardeditie van de game gelden de normale releasedata en -tijden. Dat zijn:
- Consoles: 25 september 2026 om 00:00 uur
- pc: 25 september 2026 om 01:00 uur
EA SPORTS FC 27 Lite
De Lite-versie van FC 27 is een gratis te downloaden, beperkte preview van de game. Deze verschijnt op de launchdag van de game, maar wel iets later dan de standaardeditie.
- Consoles: 25 september 2026 om 18:00 uur Nederlandse tijd
- pc: 25 september 2026 om 18:00 uur Nederlandse tijd
Let op: EA SPORTS FC 27 Lite verschijnt niet op Nintendo-apparaten.
EA Play-proefversie
EA Play-leden kunnen vanaf vandaag al aan de slag met een tien uur durende proefversie van de standaardeditie van FC 27.
EA SPORTS FC 27 Ultimate Edition
Heb je de Ultimate Edition van EA SPORTS FC 27 voor 31 augustus gepre-orderd? Dan kun je de game nu al spelen op consoles en pc.
EA SPORTS FC 27 Ultimate Plus Edition
Heb jij tussen 23 juli 2026 en 31 augustus 2026 de Ultimate Plus Edition al besteld? Stop dan met lezen en ga lekker spelen. Je kunt nu al met de game aan de slag.
Wacht jij tot de standaardeditie op 25 september ontgrendelt, of ga je vandaag al met de game aan de slag? Laat het ons weten. En heb je nog een momentje over? Lees dan nog even onze The Grounds FC 27 preview.
Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!
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EA SPORTS FC 27 - Nintendo Switch
EA SPORTS FC 27 - PS4
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Net even gespeeld via gamepass. Speelt lekker. Wel jammer dat ze de authentic gameplay nog steeds niet toegevoegd hebben aan seasons, had ik wel verwacht na het vorige deel. Ik trek de game namelijk niet op hogere snelheid, dan is het net een flipperkast.
Wat kan je met Lite dan? Het enige wat ik zou willen, als ik FIFA zou spelen is gewoon een keer een potje tegen iemand. Hoef geen UT of wat dan ook. Zit me nu te bedenken dat 2019 de laatste is geweest die ik gespeeld heb. Zijn de knoppen nog steeds hetzelfde?
Zojuist mijn eerste potje gespeeld. Zou eerst wachten, maar ach vind het nog steeds te leuk.