Vanaf wanneer kun je FC 27 spelen? Alle Nederlandse tijden

Het is weer september en de aftrap van EA SPORTS FC 27 heeft plaatsgevonden. Of jij nu al met de game aan de slag kunt, hangt af van de editie die je bestelt.

EA SPORTS FC 27 ligt officieel vanaf 25 september 2026 in de winkelschappen. Trouwe fans weten echter dat de releasedatum van de standaardeditie niet het eerste moment is dat de game speelbaar is. Daarom zetten wij alle Nederlandse releasedata en -tijden voor alle FC 27-edities op alle platformen voor je op een rij.

EA SPORTS FC 27 Standard Edition

Voor de standaardeditie van de game gelden de normale releasedata en -tijden. Dat zijn:

Consoles : 25 september 2026 om 00:00 uur

pc : 25 september 2026 om 01:00 uur

EA SPORTS FC 27 Lite

De Lite-versie van FC 27 is een gratis te downloaden, beperkte preview van de game. Deze verschijnt op de launchdag van de game, maar wel iets later dan de standaardeditie.

Consoles : 25 september 2026 om 18:00 uur Nederlandse tijd

pc : 25 september 2026 om 18:00 uur Nederlandse tijd

Let op: EA SPORTS FC 27 Lite verschijnt niet op Nintendo-apparaten.

EA Play-proefversie

EA Play-leden kunnen vanaf vandaag al aan de slag met een tien uur durende proefversie van de standaardeditie van FC 27.

EA SPORTS FC 27 Ultimate Edition

Heb je de Ultimate Edition van EA SPORTS FC 27 voor 31 augustus gepre-orderd? Dan kun je de game nu al spelen op consoles en pc.

EA SPORTS FC 27 Ultimate Plus Edition

Heb jij tussen 23 juli 2026 en 31 augustus 2026 de Ultimate Plus Edition al besteld? Stop dan met lezen en ga lekker spelen. Je kunt nu al met de game aan de slag.

Wacht jij tot de standaardeditie op 25 september ontgrendelt, of ga je vandaag al met de game aan de slag? Laat het ons weten. En heb je nog een momentje over? Lees dan nog even onze The Grounds FC 27 preview.