Nintendo Direct 9 september 2026 - alle aankondigingen

Zo, ben je weer bijgekomen van de tweede Nintendo Direct-presentatie deze week? Nadat we onze eerste blik op The Legend of Zelda: Ocarina of Time gameplay wierpen, toonde Nintendo tijdens hun Direct-presentatie op 9 september 45 minuten aan trailers en gamenieuws. Heb je de showcase gemist, of ben je even kwijt wat er allemaal is getoond? Geen probleem. Wij zetten alle games en aankondigingen in de september 2026 Nintendo Direct voor je op een rijtje.

Nintendo Direct: 9 september 2026 - de belangrijkste games en aankondigingen

Game Monster Hunter Wilds 5/5 Release: 28 februari 2025 NS2 PC PS5 XBS Monster Hunter Wilds verschijnt in december Monster Hunter Wilds op Switch 2 opende de presentatie. Jouw volgende monsterjacht kan zich zowel online als lokaal afspelen wanneer de game 4 december 2026 op de Nintendo Switch 2 verschijnt. De uitbreiding Monster Hunter Wilds: Ascendance wordt in 2027 uitgebracht. Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Game Hyrule Warriors: Age of Calamity 3,5/5 Release: 20 november 2020 NS2 NSW Koei Techmo onthult Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition Wil je Hyrule Warriors: Age of Calamity in een hogere framerate spelen? Dat kan in de nieuwe Definitive Edition-uitgave. Deze release is voorzien van betere visuals, hogere framerates en meer vijanden tegelijkertijd op het scherm. Ook is er een nieuwe moeilijkheidsgraad toegevoegd en is alle content uit de uitbreidingspas van het origineel inbegrepen. De game verschijnt op 25 februari 2027 voor de Nintendo Switch 2. Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Game Star Fox 4,5/5 Release: 25 juni 2026 NS2 Star Fox (2026) krijgt update; Adventures speelbaar via NSO De Star Fox-renaissance zet zich voort. Nintendo kondigde aan dat er in een Star Fox update drie nieuwe multiplayerlevels naar de 2026-remake komen. Het is zelfs mogelijk om deze gevechtsstand split-screen te spelen wanneer de update 30 september gratis te downloaden is. En dat is niet het enige. Star Fox Adventures, de klassieker uit 2002, komt vandaag naar de Nintendo Switch 2 via de GameCube NSO-applicatie. Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Game Professor Layton and the New World of Steam Release: 10 december 2026 NS2 NSW PC PS5 Professor Layton and the New World of Steam toont zijn gezicht Na jaren van uitstel toont ontwikkelaar LEVEL-5 de releasedatum van Professor Layton and the New World of Steam. De game verschijnt 10 december 2026 op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Game Yo-kai Watch 2: Haunted Domain Release: Onbekend NS2 Yo-Kai Watch 2 ontvangt een vierde versie LEVEL-5 weet niet van ophouden. Er komt een remake van Yo-Kai Watch 2 naar de Nintendo Switch 2. Veel weten we nog niet over de vierde versie van deze game, behalve dat fans van de serie op social media door het lint gaan. De nieuwe game heet Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain en heeft nog geen releasedatum. LEVEL-5 kennende blijft dat de komende jaren zo. Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Game Pikmin 4 4,5/5 Release: 21 juli 2023 NS2 NSW Pikmin 4 krijgt een Nintendo Switch 2-versie Na de gratis Switch 2-update van Pikmin 3 Deluxe ontvangt nu ook Pikmin 4 een Nintendo Switch 2 Edition. De verbeterde versie bevat een volledige Dandori-academie en maakt gebruik van de ingebouwde microfoon. De Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori-academie-game verschijnt op 12 november op de Nintendo Switch 2. Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Game Metroid Ravenous Release: 28 januari 2027 NS2 Metroid Ravenous is een vervolg op Dread Nintendo fietst zomaar even de zesde 2D Metroid-game ertussendoor. Dit vervolg op Metroid Dread lijkt te beschikken over dezelfde DNA als de veelgeprezen game van ontwikkelaar MercurySteam. De releasedatum van Metroid Ravenous valt op 28 januari 2027. Er verschijnen ook amiibo van Samus en een Chozo-standbeeld. Een derde amiibo van Samus in haar Metroid-pak is samen met een SteelBook inbegrepen in de bloedmooie Special Edition. Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Game Resident Evil 4 5/5 Release: 24 maart 2023 NS2 PC PS4 PS5 +2 - VR XBS Drie Resident Evil-remakes onderweg naar Switch 2 Zie je dubbel? Dan kun je duidelijk niet tellen, want er komen maar liefst drie Resident Evil-remakes naar de Nintendo Switch 2. Het gaat om: Resident Evil 2 Deluxe Edition

Resident Evil 3

Resident Evil 4 Gold Edition De digitale versies van de games zijn vanaf 16 oktober 2026 beschikbaar. Wil je liever een fysieke uitgave in je kast zetten? Dan moet je geduld hebben tot 29 januari 2027. Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Game Tomb Raider: Legacy of Atlantis Release: 12 februari 2027 NS2 PC PS5 XBS Tomb Raider: Legacy of Atlantis verkent Switch 2 Je kunt beter alvast wennen aan alle third-partygames die deze generatie een Nintendo-platform sieren. Ook Tomb Raider: Legacy of Atlantis komt naar Nintendo Switch 2. De game verschijnt 12 februari 2027 op de Nintendo Switch 2. Jazeker, dat is dezelfde dag dat de game voor het eerst op de XBOX Series X|S, PlayStation 5 en pc te spelen is. Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Game Mario Kart World 4,5/5 Release: 5 juni 2025 NS2 Mario Kart World ontvangt 'nieuwe' banen in gratis update Temper je enthousiasme. Hoewel de gratis Mario Kart World update tien banen uit het SNES-tijdperk naar de game brengt, kon je ze eigenlijk al eerder spelen in de open-wereld. Als je vandaag de nieuwe update downloadt, kun je de circuits ook selecteren in de Versus-stand. Wie weet ontdek je wel wat kleine verwijzingen naar de originele game. De update voegt ook de propellerrally en knollenrally aan knock-outrally toe. Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Game Persona 4 Revival Release: 18 februari 2027 NS2 PC PS5 XBS Persona 4 Revival en Persona 6 komen naar Switch 2 Nintendo-fans moesten even geduld hebben, maar natuurlijk komen ook Persona 4 Revival en Persona 6 naar de Nintendo Switch 2. In een trailer werpen we onze eerste blik op de eerste beelden van de port. De releasedatum van Persona 6 is nog onbekend, maar Nintendo-spelers kunnen op 20 mei 2027 aan de slag met Persona 4 Revival voor de Nintendo Switch 2. Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Game Kirby and the World Beyond Release: Onbekend NS2 Nintendo sluit af met Kirby and the World Beyond Het is weer tijd voor een nieuw avontuur met onze favoriete roze vreetzak. De afsluiting van de Nintendo Direct nam de aankondiging van Kirby and the World Beyond mee: een gloednieuwe 3D Kirby-game. Het duurt niet lang voordat we zien waarom er voor de ietwat vreemde titel is gekozen. Bekijk het zelf in de onderstaande trailer. Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Overige aankondigingen in de september 2026 Nintendo Direct

Natuurlijk toonde Nintendo nog een groot aantal andere trailers. Dit is wat je gemist hebt.

Final Fantasy 7 Revelation verschijnt 8 april 2027 op Nintendo Switch 2.

Een Nintendo Switch 2-versie van Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion is nu beschikbaar.

Verstopgame Meccha Chameleon is nu beschikbaar op de Nintendo Switch 2.

Deel 2 van de Pokémon Pokopia Expansion Pass bevat accessoires en nieuwe Pokémon.

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The Witcher 3: The Wild Hunt Remastered wordt 29 september uitgebracht op de Nintendo Switch 2. Ook de nieuwe Songs of the Past-uitbreiding verschijnt in 2027 op het systeem.

Je kunt in 2027 aan de slag met Kingdom Come: Deliverance 2 op de Nintendo Switch 2.

In een nieuwe Fire Emblem: Fortune's Weave trailer werpen we opnieuw een blik op de Heroic Games.

Rond je Kirby Air Riders- amiiboverzameling af met de release van de Zwaard-Kirby, Dragoon- en Noir-Dedede en Hydra-amibo op 12 november.

Onyx: The Dark Grip , de nieuwe horrorgame van Bloober Team, verschijnt in 2027 op Nintendo Switch 2.

De nieuwe Hero in de Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition heet Shimmer. Ook zien we nieuwe beelden van de Heroes Vault-gamemodus.

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Stage Fright , de nieuwe game van de makers van Overcooked, verschijnt in 2027.

Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea is gebaseerd op De Kleine Zeemeermin.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight verschijnt 18 september op de Nintendo Switch 2.

Heb je ritme of trek? In beide gevallen past de ritmische platformer Ondeh Ondeh: Kaya’s Tasty Tale mogelijk in jouw straatje.

Spelers die de klimgame Cairn eerder dit jaar gemist hebben, kunnen in 2027 met een Nintendo Switch 2-versie aan de slag.

In Nintendo Switch Sports Resort kun je Wuhu-eiland vrij ontdekken. Wie weet ontdek je geheimpjes als je een pauze neemt van de nieuwe offline Eilandkroon-stand.

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De Mega Man: Dual Override releasewindow valt in de lente van 2027. Ook Proto Man doet mee.

Eternal Anima is een nieuwe turn-based JRPG van ontwikkelaar Marvelous.

De releasedatum van Danganronpa 2×2 is 14 januari 2027. De game verschijnt dan op Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.

Fatal Fury: City of the Wolves komt naar de Nintendo Switch 2. Je kent deze vechtgame misschien al door Terry Bogard uit Super Smash Bros. Ultimate.

Vanaf volgend jaar kun je aan de slag met de Metal Slug: Ultimate Collection op je Nintendo Switch of Nintendo Switch 2.

Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX , een moderne remake van de 2008-release Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX 3 komt begin volgend jaar naar Switch 1 en 2 en pc.

Een remake van de cultklassieker Romancing SaGa 3: Destinies United komt 16 februari naar de Switch 1 & 2, PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc.

Een sizzle reel met opkomende Nintendo Switch 2-games sloot de sneltreinvaart aan aankondigingen af.

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Zo, dat waren alle aankondigingen en games uit de september 2026 Nintendo Direct. Wat was jouw favoriete aankondiging? En hoe zou jij deze Nintendo Direct waarderen? Laat het weten in een reactie. En begin alsjeblieft niet over mijn voorspellingen voor de september 2026 Nintendo Direct. Ik wil het er niet over hebben.