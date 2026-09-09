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gamescom 2026

Star Fox krijgt update en Star Fox Adventures nu op Nintendo Classics

Door Rudy Wijnberg
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Helaas hebben we tijdens deze Nintendo Direct wederom geen Mario gezien. Toch mag dat de pret niet drukken. Fox McCloud kwam namelijk niet één, maar twee keer voorbij tijdens de Direct. Zo krijgt Star Fox (2026) een gratis update, maar kunnen we vanaf nu ook Star Fox Adventures via Nintendo Switch Classics spelen!

In mijn Star Fox-review benoemde ik al dat het jammer is dat de multiplayer van de game zo weinig stages kent. Daar komt op 29 september verandering in, want dankzij de gratis Star Fox-update zijn we drie levels rijker waarin we het tegen anderen kunnen opnemen. Overigens is het vanaf dan niet langer nodig om online vrienden op te trommelen. Door de gratis update kunnen we namelijk drie bankgenoten laten aanhaken en de multiplayer in vierplayersplitscreen spelen!

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Mocht je echter de spin-off Star Fox Adventures leuker vinden, dan ga je het volgende nieuwtje meer waarderen. Star Fox Adventures lanceert namelijk vandaag op Nintendo Classics. De GameCube-klassieker kent een totaal andere opzet dan de on-rails shooter, want Fox landt op een mysterieuze planeet waar dinosauriërs heersen. Uiteraard vereist de game wel een Nintendo Switch Online + Expansion-abonnement.

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Welk Star Fox-nieuws maakt jou gelukkig? Is het de gratis update, Star Fox Adventures of ben je juist ontevreden door het gebrek aan een nieuw deel van Star Fox Adventures? Laat het weten in de comments!

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2562 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Star Fox
Star Fox

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Nintendo, Velan Studios

Uitgever

Nintendo

Release

25 juni 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
2 uur geleden

Dankjewel Nintendo

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

SF Adventures ga ik zeker wel een keer proberen.

0
Avatar Markus
Markus
lvl14 High Score Chaser
4 uur geleden

Yoooo! Dat is die game waar ik al heel lang om loop te zeiken! 😱😱

Hadden ze niet nog even kunnen wachten tot wanneer het iets minder rustig is met games, haha!

Deze ga ik in ieder geval spelen zodra er even rust is :-)

1
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl10 Deel van het meubilair
4 uur geleden

Toch maar eens proberen, al hoor ik veel geluiden om me heen dat deze game niet heel bijzonder is

1
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