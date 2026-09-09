Star Fox krijgt update en Star Fox Adventures nu op Nintendo Classics
Helaas hebben we tijdens deze Nintendo Direct wederom geen Mario gezien. Toch mag dat de pret niet drukken. Fox McCloud kwam namelijk niet één, maar twee keer voorbij tijdens de Direct. Zo krijgt Star Fox (2026) een gratis update, maar kunnen we vanaf nu ook Star Fox Adventures via Nintendo Switch Classics spelen!
In mijn Star Fox-review benoemde ik al dat het jammer is dat de multiplayer van de game zo weinig stages kent. Daar komt op 29 september verandering in, want dankzij de gratis Star Fox-update zijn we drie levels rijker waarin we het tegen anderen kunnen opnemen. Overigens is het vanaf dan niet langer nodig om online vrienden op te trommelen. Door de gratis update kunnen we namelijk drie bankgenoten laten aanhaken en de multiplayer in vierplayersplitscreen spelen!
Mocht je echter de spin-off Star Fox Adventures leuker vinden, dan ga je het volgende nieuwtje meer waarderen. Star Fox Adventures lanceert namelijk vandaag op Nintendo Classics. De GameCube-klassieker kent een totaal andere opzet dan de on-rails shooter, want Fox landt op een mysterieuze planeet waar dinosauriërs heersen. Uiteraard vereist de game wel een Nintendo Switch Online + Expansion-abonnement.
Welk Star Fox-nieuws maakt jou gelukkig? Is het de gratis update, Star Fox Adventures of ben je juist ontevreden door het gebrek aan een nieuw deel van Star Fox Adventures? Laat het weten in de comments!
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Dankjewel Nintendo
SF Adventures ga ik zeker wel een keer proberen.
Yoooo! Dat is die game waar ik al heel lang om loop te zeiken! 😱😱
Hadden ze niet nog even kunnen wachten tot wanneer het iets minder rustig is met games, haha!
Deze ga ik in ieder geval spelen zodra er even rust is :-)
Toch maar eens proberen, al hoor ik veel geluiden om me heen dat deze game niet heel bijzonder is