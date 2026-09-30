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Little Nightmares III - The Shores-DLC nu verkrijgbaar

Door Rudy Wijnberg
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Grijp je partner in crime bij de kladden. Little Nightmares III - The Shores-DLC is namelijk nu te spelen. De uitbreiding is onderdeel van de Secrets of The Spiral Expansion Pass en voert ons mee naar ongekende dieptes.

Ga kopje onder in Little Nightmares III - The Shores. De DLC biedt ons een nieuwe wereld waarin Low en Alone afreizen naar de kustlijn. Hierbij is het doel om een vuurtoren te bereiken, maar makkelijk gaat dat natuurlijk niet worden. De zee laat namelijk menig gebied vollopen en waar water is, zijn bloedzuigers. Dat niet alleen, want deze worden dit keer aangestuurd door het 'Leech Monster'.

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Little Nightmares III - The Shores is als losse DLC verkrijgbaar voor €7,99. De uitbreiding is echter ook onderdeel van de Expansion Pass à €14,99. Deze biedt toegang tot twee nieuwe hoofdstukken en wat cosmetics.

Bron: Bandai Namco
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2690 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Little Nightmares III
Little Nightmares III

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Supermassive Games

Uitgever

Bandai Namco

Release

10 oktober 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Murrness
Murrness
lvl3 XP Farmer
56 minuten geleden

Leuk. Zal er eens een blik op werpen. Heb alle LN's en ReAnimal gespeeld samen met mijn zoon. Echt leuk genre.

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