Little Nightmares III - The Shores-DLC nu verkrijgbaar

Grijp je partner in crime bij de kladden. Little Nightmares III - The Shores-DLC is namelijk nu te spelen. De uitbreiding is onderdeel van de Secrets of The Spiral Expansion Pass en voert ons mee naar ongekende dieptes.

Ga kopje onder in Little Nightmares III - The Shores. De DLC biedt ons een nieuwe wereld waarin Low en Alone afreizen naar de kustlijn. Hierbij is het doel om een vuurtoren te bereiken, maar makkelijk gaat dat natuurlijk niet worden. De zee laat namelijk menig gebied vollopen en waar water is, zijn bloedzuigers. Dat niet alleen, want deze worden dit keer aangestuurd door het 'Leech Monster'.

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Little Nightmares III - The Shores is als losse DLC verkrijgbaar voor €7,99. De uitbreiding is echter ook onderdeel van de Expansion Pass à €14,99. Deze biedt toegang tot twee nieuwe hoofdstukken en wat cosmetics.