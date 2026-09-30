Little Nightmares III - The Shores-DLC nu verkrijgbaar
Grijp je partner in crime bij de kladden. Little Nightmares III - The Shores-DLC is namelijk nu te spelen. De uitbreiding is onderdeel van de Secrets of The Spiral Expansion Pass en voert ons mee naar ongekende dieptes.
Ga kopje onder in Little Nightmares III - The Shores. De DLC biedt ons een nieuwe wereld waarin Low en Alone afreizen naar de kustlijn. Hierbij is het doel om een vuurtoren te bereiken, maar makkelijk gaat dat natuurlijk niet worden. De zee laat namelijk menig gebied vollopen en waar water is, zijn bloedzuigers. Dat niet alleen, want deze worden dit keer aangestuurd door het 'Leech Monster'.
Little Nightmares III - The Shores is als losse DLC verkrijgbaar voor €7,99. De uitbreiding is echter ook onderdeel van de Expansion Pass à €14,99. Deze biedt toegang tot twee nieuwe hoofdstukken en wat cosmetics.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Trailer
Little Nightmares III ontvangt eerste DLC The Backstage
Bandai Namco kan niet ontbreken tijdens Future Games Show. Ze komen ditmaal langs met de eerste DLC van Little Nightmares III, genaamd The Backstage.0 reacties
-
Game review0
Little Nightmares III review - Gedeelde smart is dubbele smart
Supermassive Games neemt het Little Nightmares-stokje van Tarsier over, maar is Little Nightmares III de gedroomde sequel of een nachtmerrie? Check de...0 reacties
-
Trailer
Bandai Namco dropt nieuwe Little Nightmares III trailer in aanloop naar release
Bandai Namco heeft in aanloop naar de release van Little Nightmares III een nieuwe trailer uitgebracht waarbij Low en Alone een schattige rol vertolken.0 reacties
-
Trailer
Little Nightmares III ontwaakt op 10 oktober 2025
Bandai Namco heeft tijdens de Little Nightmares Showcase heel veel informatie vrijgegeven over de horrorgame Little Nightmares 3, waaronder een...0 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.