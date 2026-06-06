Little Nightmares III ontvangt eerste DLC The Backstage
Bandai Namco kan niet ontbreken tijdens Future Games Show. Ze komen ditmaal langs met de eerste DLC van Little Nightmares III, genaamd The Backstage.
Ja, er is nog werk aan de winkel voor Bandai Namco en ontwikkelaar Supermassive Games. Little Nightmares III wist niet te overtuigen en middels de uitbreidingen hoopt met het sentiment om te buigen. The Backstage is een gloednieuwe expansie voor de horrorgame die spelers meeneemt naar de schaduwkant van The Carnevale. Bereid je voor op nieuwe gameplaysystemen die je maar beter snel onder de knie krijgt, mits je het loodje niet constant wilt leggen. Er zijn namelijk nieuwe gedrochten die zich schuilhuiden in deze DLC en het is aan de speler om ze te overwinnen. The Backstage is onderdeel van de Secrets of the Spiral-seizoenspas en is beschikbaar vanaf 12 juni 2026.
Little Nightmares III is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, Xbox-consoles en Nintendo Switch-consoles.
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