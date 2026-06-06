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Little Nightmares III ontvangt eerste DLC The Backstage

Door Bram Noteboom

Bandai Namco kan niet ontbreken tijdens Future Games Show. Ze komen ditmaal langs met de eerste DLC van Little Nightmares III, genaamd The Backstage.

Ja, er is nog werk aan de winkel voor Bandai Namco en ontwikkelaar Supermassive Games. Little Nightmares III wist niet te overtuigen en middels de uitbreidingen hoopt met het sentiment om te buigen. The Backstage is een gloednieuwe expansie voor de horrorgame die spelers meeneemt naar de schaduwkant van The Carnevale. Bereid je voor op nieuwe gameplaysystemen die je maar beter snel onder de knie krijgt, mits je het loodje niet constant wilt leggen. Er zijn namelijk nieuwe gedrochten die zich schuilhuiden in deze DLC en het is aan de speler om ze te overwinnen. The Backstage is onderdeel van de Secrets of the Spiral-seizoenspas en is beschikbaar vanaf 12 juni 2026.

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Little Nightmares III is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, Xbox-consoles en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Future Games Show
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Little Nightmares III
Little Nightmares III

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Supermassive Games

Uitgever

Bandai Namco

Release

10 oktober 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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