Northplay introduceert multiplayer-demo voor Dinolords
Uiteraard zijn prehistorische reptielen present tijdens The Big Break Showcase 2026. Er komt namelijk een multiplayer-demo van Dinolords aan! Zo laten ontwikkelaar Northplay en uitgever Ghost Ship Publishing ons weten.
Zet 19 oktober 2026 in je agenda, want dan is het tijd om menig kasteel af te breken met diverse dinosauriërs. Dit hoef je niet alleen te doen, want in deze multiplayer-demo krijg jij de kans om met zeven andere Lords basissen te bouwen, de map te verkennen en natuurlijk elkaar om te leggen. De zogeheten 'hack-n-strat' is een subtiele mix van RTS- en RPG-gameplay en -mechanics; iets wat op zichzelf al bijzonder is, maar in een multiplayer-omgeving helemaal kan ontsporen. Mocht je interesse hiermee zijn gewekt, dan weet je wat je te doen staat. Lees hier meer over onze eerste indruk van Dinolords.
Dinolords is in ontwikkeling voor de pc.
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