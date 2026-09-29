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The Big Break Showcase 2026

Northplay introduceert multiplayer-demo voor Dinolords

Door Bram Noteboom
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Uiteraard zijn prehistorische reptielen present tijdens The Big Break Showcase 2026. Er komt namelijk een multiplayer-demo van Dinolords aan! Zo laten ontwikkelaar Northplay en uitgever Ghost Ship Publishing ons weten.

Zet 19 oktober 2026 in je agenda, want dan is het tijd om menig kasteel af te breken met diverse dinosauriërs. Dit hoef je niet alleen te doen, want in deze multiplayer-demo krijg jij de kans om met zeven andere Lords basissen te bouwen, de map te verkennen en natuurlijk elkaar om te leggen. De zogeheten 'hack-n-strat' is een subtiele mix van RTS- en RPG-gameplay en -mechanics; iets wat op zichzelf al bijzonder is, maar in een multiplayer-omgeving helemaal kan ontsporen. Mocht je interesse hiermee zijn gewekt, dan weet je wat je te doen staat. Lees hier meer over onze eerste indruk van Dinolords.

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Dinolords is in ontwikkeling voor de pc.

Bron: The Big Break Showcase 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5583 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Dinolords
Dinolords

Ontwikkelaar

Northplay

Uitgever

Ghost Ship Publishing

Release

-

Platforms

PC
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