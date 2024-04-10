Deep Rock Galactic-uitgever onthult Dinolords
Tijdens de Triple-i Initiative Showcase kregen we een prehistorisch conflict te zien. Age of Empires ontmoet Jurassic Park in Dinolords!
De Deense studio Northplay slaat de klauwen ineen met Ghost Ship Publishing. In Dinolords speel je als een Engelse jonkheer die zijn land moet zien te verdedigen tegen de binnenvallende Denen. Alsof dat nog niet erg genoeg was, hebben de Denen ook een geheim wapen achter de hand - namelijk bloeddorstige dinosaurussen. Het is dus een heel karwei om jezelf te verdedigen. Spelers moeten grondstoffen verzamelen, versterkingen bouwen en eenheden commanderen om de dag door te komen. De mix tussen real-time strategie en actie/RPG-gameplay moet zorgen voor een frisse wind, aldus Northplay.
Dinolords verschijnt via Steam Early Access ergens in 2025.
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