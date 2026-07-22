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Dinolords brengt unieke 'Hack'n'Strat'-gameplay naar de pc

Door Bram Noteboom
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De Denen en de dino's keren spectaculair terug in de nieuwste gameplaytrailer van Dinolords. Bekijk hier de unieke mix van genres, lieftallig 'Hack'n'Strat' genoemd.

Net nadat we een Rondvraag hebben gepubliceerd over bijzonder mixen van genres, komt Northplay met een nieuwe trailer van Dinolords op de proppen. De actie-strategiegame brengt dinosauriërs en middeleeuwse taferelen samen en het gevolg is een originele mengelmoes aan gameplaysystemen. Dinolords combineert real-time strategie, stedenbouw en actie-RPG-combat. De spelers nemen de rol aan van de lord. Je beweegt met WASD, verzamelt grondstoffen, bouwt je vesting en vecht samen met je troepen. Dit doe je dus boots on the ground in plaats van door te delegeren van bovenaf. Northplay heeft dit subgenre een eigen naam gegeven: Hack’n’Strat.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Dinolords is in ontwikkeling voor de pc via Steam. Je kan je nu aanmelden voor de gesloten speeltest.

Bron: Northplay
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5191 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Dinolords
Dinolords

Ontwikkelaar

Northplay

Uitgever

Ghost Ship Publishing

Release

-

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl11 Commander
5 uur geleden

Nog niet eerder voorbij zien komen.

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl11 Commander
6 uur geleden

Ziet er grappig uit.

0
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl7 Checkpoint Jeugd
8 uur geleden

Die gaat zeker in de gaten gehouden worden :)

0
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