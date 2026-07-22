Dinolords brengt unieke 'Hack'n'Strat'-gameplay naar de pc

De Denen en de dino's keren spectaculair terug in de nieuwste gameplaytrailer van Dinolords. Bekijk hier de unieke mix van genres, lieftallig 'Hack'n'Strat' genoemd.

Net nadat we een Rondvraag hebben gepubliceerd over bijzonder mixen van genres, komt Northplay met een nieuwe trailer van Dinolords op de proppen. De actie-strategiegame brengt dinosauriërs en middeleeuwse taferelen samen en het gevolg is een originele mengelmoes aan gameplaysystemen. Dinolords combineert real-time strategie, stedenbouw en actie-RPG-combat. De spelers nemen de rol aan van de lord. Je beweegt met WASD, verzamelt grondstoffen, bouwt je vesting en vecht samen met je troepen. Dit doe je dus boots on the ground in plaats van door te delegeren van bovenaf. Northplay heeft dit subgenre een eigen naam gegeven: Hack’n’Strat.

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Dinolords is in ontwikkeling voor de pc via Steam. Je kan je nu aanmelden voor de gesloten speeltest.