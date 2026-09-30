'Disc to Digital Licensing' nu beschikbaar voor XBOX-consoles
Het is tijd om je fysieke collectie aan XBOX-games digitaal te claimen. Het 'Disc to Digital Licensing'-programma is nu beschikbaar voor de Xbox Series X|S- en Xbox One-consoles.
Via deze feature krijgen spelers de mogelijkheid om hun fysieke games in hun console te steken, zodat ze de digitale licentie op hun profiel kunnen zetten. Dit zorgt ervoor dat je fysieke games speelbaar worden op je account, zonder dat je daadwerkelijk de disc hoeft te gebruiken. Hierdoor worden andere features, zoals XBOX Play Anywhere, ook ontgrendeld, mits relevant voor het desbetreffende product. Wanneer je besluit om de fysieke game te verkopen of weg te geven en een andere speler de disc gebruikt, wordt de digitale licentie weer ingetrokken. Houd er verder ook rekening mee dat een aantal game-uitgevers, zoals Square Enix en Bandai Namco, de functie nog niet ondersteunen. Het is even afwachten of ze uiteindelijk wel gebruik gaan maken van het 'Disc to Digital Licensing'-programma. Ook is de feature momenteel alleen beschikbaar voor Xbox Series X|S- en Xbox One-games.
Ga jij gebruikmaken van het 'Disc to Digital Licensing'-programma? Laat het ons vooral weten!
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Moet dan toch een keertje die Xbox One weer aansluiten om voor de zekerheid mijn spellen te laten registreren.
Play anywhere is echt zo'n USP voor mij om bij xbox te blijven. Nu dit ook werkt voor Disc is het helemaal win win. Maar hoe weetje welke games dit ondersteunen. Als gears E day het bijvoorbeeld nog niet ondersteunt dan koop ik de game toch digitaal. Kunnen spelen op PC en Xbox tegelijk ( zelfs coop ) is gewoon een dikke win.
Mooie feature. Ik heb niet zoveel fysieke Xbox games, maar heb er net toch 19 kunnen overzetten. Slechts 3 niet omdat het Bandai Namco games zijn. Binnenkort komen nog wat games binnen op de Xbox, dus hopelijk kan ik die ook allemaal overzetten. Voelt raar om eens niet genaaid te worden als consument.
In principe is het een code die je normaal invoert maar dan staat hij op een disc. Dus altijd overhandigbaar naar een ander en dat zo vaak je wilt. Ik vind het een ongelooflijk goede deal.
Doet mij meteen denken dat dit eigenlijk ook voor codes die je koopt zou moeten kunnen. Dan is er een hoop opgelost.
Ik hoop zo dat ik mijn fysieke disc van The Saboteur kan gebruiken om die game eindelijk weer te spelen op mijn Xbox Series X. Anders moet ik er echt aan geloven en mijn Xbox 360 via een adapter aansluiten op mijn tv.
Dat ga ik vanavond eens checken met Starfield dan, beneden op de series X installeren, en dan kijken of ik hem boven op de series S ook kan spelen. Dat zou echt supertof zijn.
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