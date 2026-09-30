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'Disc to Digital Licensing' nu beschikbaar voor XBOX-consoles

Door Bram Noteboom
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Het is tijd om je fysieke collectie aan XBOX-games digitaal te claimen. Het 'Disc to Digital Licensing'-programma is nu beschikbaar voor de Xbox Series X|S- en Xbox One-consoles.

Via deze feature krijgen spelers de mogelijkheid om hun fysieke games in hun console te steken, zodat ze de digitale licentie op hun profiel kunnen zetten. Dit zorgt ervoor dat je fysieke games speelbaar worden op je account, zonder dat je daadwerkelijk de disc hoeft te gebruiken. Hierdoor worden andere features, zoals XBOX Play Anywhere, ook ontgrendeld, mits relevant voor het desbetreffende product. Wanneer je besluit om de fysieke game te verkopen of weg te geven en een andere speler de disc gebruikt, wordt de digitale licentie weer ingetrokken. Houd er verder ook rekening mee dat een aantal game-uitgevers, zoals Square Enix en Bandai Namco, de functie nog niet ondersteunen. Het is even afwachten of ze uiteindelijk wel gebruik gaan maken van het 'Disc to Digital Licensing'-programma. Ook is de feature momenteel alleen beschikbaar voor Xbox Series X|S- en Xbox One-games.

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Ga jij gebruikmaken van het 'Disc to Digital Licensing'-programma? Laat het ons vooral weten!

Bron: XBOX
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5587 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl10 Deel van het meubilair
30 minuten geleden

Moet dan toch een keertje die Xbox One weer aansluiten om voor de zekerheid mijn spellen te laten registreren.

0
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Play anywhere is echt zo'n USP voor mij om bij xbox te blijven. Nu dit ook werkt voor Disc is het helemaal win win. Maar hoe weetje welke games dit ondersteunen. Als gears E day het bijvoorbeeld nog niet ondersteunt dan koop ik de game toch digitaal. Kunnen spelen op PC en Xbox tegelijk ( zelfs coop ) is gewoon een dikke win.

0
Avatar Mark
Mark
lvl9 NPC 2.0
3 uur geleden

Mooie feature. Ik heb niet zoveel fysieke Xbox games, maar heb er net toch 19 kunnen overzetten. Slechts 3 niet omdat het Bandai Namco games zijn. Binnenkort komen nog wat games binnen op de Xbox, dus hopelijk kan ik die ook allemaal overzetten. Voelt raar om eens niet genaaid te worden als consument.

0
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl10 Deel van het meubilair
3 uur geleden

In principe is het een code die je normaal invoert maar dan staat hij op een disc. Dus altijd overhandigbaar naar een ander en dat zo vaak je wilt. Ik vind het een ongelooflijk goede deal.

Doet mij meteen denken dat dit eigenlijk ook voor codes die je koopt zou moeten kunnen. Dan is er een hoop opgelost.

0
Avatar BobbyGrasso92
BobbyGrasso92
lvl3 XP Farmer
4 uur geleden

Ik hoop zo dat ik mijn fysieke disc van The Saboteur kan gebruiken om die game eindelijk weer te spelen op mijn Xbox Series X. Anders moet ik er echt aan geloven en mijn Xbox 360 via een adapter aansluiten op mijn tv.

0
Avatar GWO
GWO
lvl4 Reply Goblin
5 uur geleden

Absoluut netjes dat XboX dit beschikbaar stelt, maar is dit ook niet gewoon stap 1 naar een all Digital Next Gen?

5
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl12 Clout Farmer
5 uur geleden

Dat ga ik vanavond eens checken met Starfield dan, beneden op de series X installeren, en dan kijken of ik hem boven op de series S ook kan spelen. Dat zou echt supertof zijn.

1
Avatar JustAce
JustAce
lvl8 Achievement Hunter
5 uur geleden

Geweldig dit. Een digitale backup. Is bij een aantal discs die ik heb ook nodig.

1
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