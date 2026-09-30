'Disc to Digital Licensing' nu beschikbaar voor XBOX-consoles

Het is tijd om je fysieke collectie aan XBOX-games digitaal te claimen. Het 'Disc to Digital Licensing'-programma is nu beschikbaar voor de Xbox Series X|S- en Xbox One-consoles.

Via deze feature krijgen spelers de mogelijkheid om hun fysieke games in hun console te steken, zodat ze de digitale licentie op hun profiel kunnen zetten. Dit zorgt ervoor dat je fysieke games speelbaar worden op je account, zonder dat je daadwerkelijk de disc hoeft te gebruiken. Hierdoor worden andere features, zoals XBOX Play Anywhere, ook ontgrendeld, mits relevant voor het desbetreffende product. Wanneer je besluit om de fysieke game te verkopen of weg te geven en een andere speler de disc gebruikt, wordt de digitale licentie weer ingetrokken. Houd er verder ook rekening mee dat een aantal game-uitgevers, zoals Square Enix en Bandai Namco, de functie nog niet ondersteunen. Het is even afwachten of ze uiteindelijk wel gebruik gaan maken van het 'Disc to Digital Licensing'-programma. Ook is de feature momenteel alleen beschikbaar voor Xbox Series X|S- en Xbox One-games.

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