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The Big Break Showcase 2026

Bekijk Overwatch's nieuwste Hero 'Doctrine' in actie

Door Bram Noteboom
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De nieuwste Hero van Overwatch is in stijl gearriveerd om het slagveld onveilig te maken. Check hier de eerste gameplay van Doctrine!

Doctrine functioneert als een Support Hero en komt speciaal voor deze gelegenheid uit de schaduwen gekropen. Middels zijn Eternal Scepter zuigt hij de levensenergie uit zijn tegenstanders en gebruikt het daarna als een middel om zijn teamgenoten te genezen. Via zijn Shrouded Momentum-vaardigheid ontwijkt hij met gemak de tegenstoten van de oppositie en zijn Invigorating Drones buffen een collega in nood met extra aanvalskracht en verbeterde genezingsmogelijkheden. Doctrine gaat zelfs zo ver met dokertje spelen, dat zijn Ultimate 'Deliverance' iedereen in zijn team overhealth geeft, terwijl de maximale gezondheid van je tegenstandersteam wordt verminderd.

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Overwatch is nu gratis te spelen op de pc en consoles. Season 5: A Grim Doctrine is beschikbaar vanaf 6 oktober 2026.

Bron: Blizzard Entertainment
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5587 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Overwatch (2026)

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Blizzard Entertainment

Release

4 oktober 2022

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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