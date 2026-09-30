Bekijk Overwatch's nieuwste Hero 'Doctrine' in actie

De nieuwste Hero van Overwatch is in stijl gearriveerd om het slagveld onveilig te maken. Check hier de eerste gameplay van Doctrine!

Doctrine functioneert als een Support Hero en komt speciaal voor deze gelegenheid uit de schaduwen gekropen. Middels zijn Eternal Scepter zuigt hij de levensenergie uit zijn tegenstanders en gebruikt het daarna als een middel om zijn teamgenoten te genezen. Via zijn Shrouded Momentum-vaardigheid ontwijkt hij met gemak de tegenstoten van de oppositie en zijn Invigorating Drones buffen een collega in nood met extra aanvalskracht en verbeterde genezingsmogelijkheden. Doctrine gaat zelfs zo ver met dokertje spelen, dat zijn Ultimate 'Deliverance' iedereen in zijn team overhealth geeft, terwijl de maximale gezondheid van je tegenstandersteam wordt verminderd.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Overwatch is nu gratis te spelen op de pc en consoles. Season 5: A Grim Doctrine is beschikbaar vanaf 6 oktober 2026.