Ontmoet Support Hero Doctrine en speel hem nu in Overwatch
Overwatch is binnenkort een nieuwe Hero rijker. Maak kennis met Doctrine en wil je alvast hem uitproberen? Dat is al mogelijk.
De nieuwste Support Hero werd onthuld tijdens BlizzCon 2026 aan de hand van de nieuwste geanimeerde trailer, genaamd Breakout. De party aan schurken doet een poging een gevangenis binnen te breken. Onder leiding van Doomfist maken Reaper, Widowmaker en Juno een onaangekondigde inspectie en ze knokken zich zonder problemen naar binnen. Ze zijn er natuurlijk niet zomaar. Doomfist heeft de hulp van Doctrine nodig, want hij wil een nieuwe gauntlet. Daarvoor heeft hij de hulp nodig van de expert. Doctrine is speelbaar van 12 t/m 14 september, voordat hij in Season 5 zijn officieel debuut mag maken.
Overwatch is nu gratis te spelen op de pc en consoles.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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