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Overwatch D.Mon-gameplaytrailer toont mix van D.Va en Reinhardt

Door Bram Noteboom
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Mocht je willen weten hoe de nieuwste Hero in Overwatch speelt, goed nieuws! De nieuwe gameplaytrailer toont precies wat D.Mon naar de game brengt.

D.Mon is de nieuwste Tank Hero die het roster aan speelbare personages vergroot. Aangezien ze gebruikmaakt van een mech, is de vergelijking met D.Va snel gemaakt, maar puur gameplay-technisch is ze beter te vergelijken met Reinhardt. Ze krijgt namelijk dankzij haar Power Barrier toegang tot defensieve opties om haar team te verdedigen, maar tegelijkertijd is ze wendbaar en dodelijk genoeg om zelf tegenstanders uit te schakelen. De Plasma Saber is perfect voor melee-aanvallen, terwijl de Fusion Repeater extra druk kan zetten vanaf een afstand; om nog maar te zwijgen over haar Ultimate, genaamd Limit Break.

Ze mag haar debuut maken met de release van Season 4: Heroes of Busan. Deze wordt op 11 augustus 2026 vrijgegeven voor alle platformen waar Overwatch actief op is. De shooter is al een tijdje free-to-play.

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Overwatch is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Blizzard
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Blizzard Entertainment

Release

4 oktober 2022

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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