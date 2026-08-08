Overwatch D.Mon-gameplaytrailer toont mix van D.Va en Reinhardt

Mocht je willen weten hoe de nieuwste Hero in Overwatch speelt, goed nieuws! De nieuwe gameplaytrailer toont precies wat D.Mon naar de game brengt.

D.Mon is de nieuwste Tank Hero die het roster aan speelbare personages vergroot. Aangezien ze gebruikmaakt van een mech, is de vergelijking met D.Va snel gemaakt, maar puur gameplay-technisch is ze beter te vergelijken met Reinhardt. Ze krijgt namelijk dankzij haar Power Barrier toegang tot defensieve opties om haar team te verdedigen, maar tegelijkertijd is ze wendbaar en dodelijk genoeg om zelf tegenstanders uit te schakelen. De Plasma Saber is perfect voor melee-aanvallen, terwijl de Fusion Repeater extra druk kan zetten vanaf een afstand; om nog maar te zwijgen over haar Ultimate, genaamd Limit Break.

Ze mag haar debuut maken met de release van Season 4: Heroes of Busan. Deze wordt op 11 augustus 2026 vrijgegeven voor alle platformen waar Overwatch actief op is. De shooter is al een tijdje free-to-play.

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Overwatch is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.